Se otorgarán más de 2000 subsidios de vivienda este año en Cali

La Secretaría de Vivienda de Cali informó que en el 2023 entregará más de 2000 subsidios de vivienda, para beneficiar a personas de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad.



De acuerdo con información de esta dependencia, se harán dos convocatorias este año, las cuales serán a mitad de cada semestre.



“Buscamos atender a las comunidades desplazadas o víctimas del conflicto armado que habitan en nuestro territorio, personas u hogares que son desmovilizados o incorporados, pero también a la caleñidad en general”, dijo Junior Lucio, subsecretario de Gestión del Suelo y Oferta de Vivienda.



Lea además: ¿Será posible? Caleños esperan que las tarifas de energía bajen más este año



Además, se explicó que este subsidio es complementario, lo que significa que se puede usar en conjunto con los beneficios de vivienda que brinda el Gobierno Nacional o las cajas de compensación.



“Los hogares víctimas del conflicto armado, por ejemplo, van a tener la posibilidad de obtener un subsidio de 15 y hasta 20 millones de pesos para vivienda nueva o usada, y para el resto de la población el subsidio para comprar vivienda oscila entre los 6 y 10 millones de pesos”, indicó Lucio.



No obstante, las personas que deseen postularse deberán cumplir unos requisitos estipulados por el Municipio, los cuales son: no tener vivienda propia, no devengar más de 4 salarios mínimos, que la vivienda se encuentre en Cali y tener un ahorro propio o crédito aprobado.