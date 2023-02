Se mantiene bloqueo en Puerto Tejada pese a diálogos con las autoridades

En horas de la mañana de este miércoles 1 de febrero se registró un plantón sobre la vía que de Cali (Valle) conduce a Puerto Tejada, Cauca, tras incumplir con la pavimentación de la carretera. Proyecto que, supuestamente, iniciaría en agosto de 2022. La manifestación sigue en pie pese a diálogo con las autoridades.



Ante esta situación los habitantes de diferentes veredas del municipio del norte del Cauca, denunciaron la demora de la remodelación de la carretera y exigieron que se le diera prioridad a este caso.



Gabriel Santacruz, habitante de la vereda Bocas del Palo, en el municipio de Puerto Tejada, Cauca y vocero del grupo 'Veredas Unidas', conformada por las veredas de San Carlos, Vuelta Larga y Bocas del Palo, afirmó que horas de la tarde tendrán una reunión con las autoridades para solucionar la problemática.



"La comunidad de 'Veredas Unidas' conformada por las veredas de San Carlos, Vuelta Larga y Bocas del Palo, se encuentra en esta toma pacífica de la vía que de Cal- Puerto Tejada, debido al incumplimiento por parte de la administración local y gubernamental entorno a un proyecto de pavimentación de 1.9 km en nuestra vía", precisó Santacruz.



Además, agregó que lograron "una concertación y a las 2 de la tarde vamos a reunirnos con la Secretaria de Planeación departamental, Infraestructura, Secretaría General de la Gobernación, Personería municipal y líderes de la zona para tratar el tema".



Con dicho encuentro, lo que buscarán los integrantes de la 'Veredas Unidas' es que se organice una mesa técnica, donde nos muestren la documentación y la disponibilidad del proyecto, para que así sea levantada la protesta.



De acuerdo con el habitante de la vereda Bocas del Palo, en enero de 2022 tuvieron una reunión con las autoridades en el que manifestaron que las obras en la vía iniciarían en agosto de ese mismo año, "pero ya estamos en enero de 2023 y el proyecto no ha iniciado".



Asimismo, señaló que el argumento de las autoridades era que "tenían que hacerle unas subsanaciones al proyecto, que había que ajustarlo, pero ya va un año. Entonces, eso es lo que le tiene inconforme a la gente".



Por último, Gabriel Santacruz, indicó que esperan llegar a un acuerdo con la administración municipal y gubernamental. Sin embargo, afirmó que en caso de no haber una solución, "la comunidad está dispuesta a bloquear de una manera general".



Además, el vocero de 'Veredas Unidas' señaló que en la reunión del pasado 22 de enero de 2022, se acordó que mientras la Gobernación ejecutaba el proyecto de la pavimentación, la Alcaldía de Puerto Tejada se comprometía con el mantenimiento preventivo del resto de vía, pacto que no se cumplió.