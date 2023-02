Así funcionará la millonaria bolsa de recompensas en Cali para este 2023

En el 2022 se pagaron en Cali $438 millones en recompensas a personas que brindaron información valiosa para ayudar a las autoridades a capturar individuos implicados en delitos graves.



Según las autoridades, fueron 70 personas las que el año pasado aportaron información de interés para esclarecer delitos en la ciudad. Por ejemplo, fue una fuente humana la que le brindó detalles a los investigadores para dar con el paradero de tres hombres que habrían sido los responsables de asesinar a cinco personas el 4 de octubre en el barrio Brisas de Mayo, ladera de Cali.



Otro caso que se esclareció el año pasado gracias a un informante fue el homicidio de un policía, en diciembre, en medio de un intento de hurto en el barrio Los Naranjos.



Según las autoridades, la idea de crear una bolsa de recompensas local nació en agosto de 2020, cuando ocurrió la masacre de cinco menores de edad en el barrio Llano Verde, al oriente de Cali. Ese año, por diversos casos, siete personas colaboraron con las autoridades y se pagaron $107 millones.



En el 2021 el presupuesto fue mayor y 26 personas revelaron información por la que se estaba ofreciendo recompensa. Se giraron $497 millones.



Es por este motivo que desde la Secretaría de Seguridad anunciaron que para este año hay $500 millones disponibles para la bolsa de recompensas, cifra que podría ser ampliada.

¿De dónde sale el dinero?

El dinero sale del Fondo Territorial de Orden Público. Son recursos que vienen con destinación específica y se solicitó autorización al Comité de Orden Público para crear un fondo de recompensas de $500 millones.



Si el presupuesto se termina antes de lo planeado, desde la Secretaría de Seguridad explicaron que se añadiría más dinero de recursos propios.

¿Si una persona tiene información valiosa qué debe hacer?

Lo primero que se hace cuando ocurre un caso es evaluar si el hecho amerita recompensa. Las autoridades son enfáticas en aclarar que no todo caso connotado o grave justifica pagar una recompensa porque hay elementos de prueba en la escena del crimen que les permiten establecer una hipótesis o línea de investigación que sería suficiente para que los investigadores resuelvan el caso.



Sin embargo, cuando estas pistas no son claras o hay muy pocas, es cuando se ofrece una recompensa a la ciudadanía.



Si una persona cree que conoce la información que las autoridades están necesitando, puede comunicarse a diferentes teléfonos. El primero a la línea de la Policía 123 o a los números 3250454 o 3989980. Allí le contestará alguien especializado que sabe cómo entrevistar a la persona para poder verificar si la información es verídica.



Otra línea es manejada por la Alcaldía de Cali (3103656326) en donde le hablará un profesional, atenderá su llamada y la dirigirá al personal que tenga el caso, puede ser la Fiscalía o la Policía a través de la Sijín. Igualmente, la Fiscalía puede recibir la información en medio del proceso de investigación o a través de una llamada voluntaria que hace un ciudadano.



Desde la Secretaría de Seguridad explicaron que luego de realizar los operativos con la información proporcionada por la fuente, le informan al Secretario que en la investigación hubo una fuente humana, se valora el monto a pagar en un comité y, una vez aprobado, se procede mediante un acto motivado, a ordenar el pago de la recompensa.

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el dinero?

“Los tiempos varían mucho porque depende de la información que haya y la investigación. Hemos tenido casos donde hemos pagado la recompensa dos meses después de que la persona se comunicó con nosotros o en otros nos hemos tardado hasta un año”, explicó Jimmy Dranguet, secretario de seguridad.



El Funcionario dijo que no se puede dar un promedio de tiempo de pagos de recompensas, pues hay muchas particularidades en cada caso. Pero fue enfático en decir que si las autoridades son claras en manifestar que la información ayudó, la Alcaldía no demora más de 60 días en autorizar el pago. Antes la información tenía que ir hasta Bogotá para que autorizaran el pago, pero ahora no.

¿A dónde se consigna el dinero?

El pago se efectuará como una obligación que tiene la Alcaldía con el beneficiario y esa persona lo podrá cobrar por medio de un cheque o a través de una transferencia a una cuenta de ahorros. En algunos casos hay informantes que solicitan que el dinero sea consignado a otra persona por motivos de seguridad, eso se evalúa por parte de un equipo técnico y se toma la decisión.

¿Cómo se garantiza la seguridad de los informantes?

Ya hay un protocolo estricto, los investigadores ya saben cómo entrevistar a una persona y a través de qué mecanismos recibe la información. Todo hace parte de una cadena de custodia.



Desde la Secretaría de Seguridad se ordenó que ninguno de sus funcionarios tenga contacto con las personas que brindan la información. Solo serán los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y de la Sijín, los que hablarán con el informante.