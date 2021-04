Revisarán taller sobre falsos positivos en colegio de Cali, pero defienden libertad de cátedra

Natalia Moreno Quintero

El secretario de Educación de Cali, William Rodríguez, se refirió a la polémica que ha generado un cuestionario sobre los 'falsos positivos' en Colombia, actividad académica que debían realizar los estudiantes de Grado Noveno de la Institución Educativa Oficial Libardo Madrid Valderrama, ubicada en la comuna 16.



Entre las preguntas que debían responder los estudiantes, con base en una investigación en libros o Internet, se encuentran: "¿qué es un 'falso positivo'?"; "¿quiénes fueron los encargados de planear, ordenar, ejecutar y llevar a cabo los falsos positivos?"; y "¿cuál es la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el tema de los falsos positivos?", entre otras.



El titular de la cartera de Educación negó una supuesta intención de adoctrinamiento a través de este ejercicio y manifestó que “un cuestionario per se no dice nada, hay que ponerle contexto, temática, competencias para hacer una verdadera interpretación. Este taller se realizó en el marco de la dimensión de participación ciudadana en el área de ciencias sociales con el propósito de desarrollar las competencias investigativas y el pensamiento crítico”.



“Existe en Colombia la autonomía institucional y libertad de cátedra, eso no quiere decir que sean ilimitados o sin criterio, se tiene en cuenta siempre el Proyecto Educativo Institucional que, es una construcción colectiva, por lo cual se hablará con todos los integrantes de la comunidad educativa para valorar la situación”, agregó.



Al respecto, el rector de la institución educativa, Orlando Quintero, afirmó en Noticias Caracol que "dentro del marco de los objetivos y los fines del sistema educativo, el área de Ciencias Sociales lo que busca es brindar orientaciones e investigación, que los estudiantes recopilen información para desarrollar un pensamiento crítico sobre la realidad nacional".

Lea además: Proyecto para aprobar eutanasia en Colombia volvió a hundirse en el Congreso



El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutev, también se refirió a la polémica al expresar a través de las redes sociales que "enseñar a pensar críticamente no es adoctrinamiento ni manipulación. Formar a los estudiantes para que conozcan y analicen la historia del país es parte de la función de los docentes".



Por su parte la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, escribió en su cuenta de Twitter que "nuevamente los docentes somos víctimas de un ataque sistemático, con estigmatizaciones, improperios, amenazas y persecuciones (...) La escuela es territorio de paz".

Enseñar a pensar críticamente no es adoctrinamiento ni manipulación. Formar a los estudiantes para que conozcan y analicen la historia del país es parte de la función de los docentes. Apoyamos la labor pedagógica de la profesora Sandra Ximena Caicedo de la I.E Libardo Madrid. — sutevalle (@Sutev_Valle) April 8, 2021

Hoy nuevamente los docentes somos víctimas de un ataque sistemático, con estigmatizaciones, improperios, amenazas y persecuciones. "Enseñar a pensar críticamente no es adoctrinamiento ni manipulación": @Sutev_Valle

La escuela es territorio de paz.#EstamosConLaProfeSandra — fecode (@fecode) April 8, 2021

Las voces de rechazo al cuestionario

Sobre el cuestionario elaborado por una docente de Ciencias Sociales de la institución educativa ubicada en el barrio República de Israel, el senador por el partido Centro Democrático, Gabriel Velasco, señaló que lo que pretenden los docentes es un adoctrinamiento de los estudiantes.



"La educación debe ser objetiva, transparente, neutra, y no puede ser manipulada", expresó.



Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático pidió a través de las redes sociales que la Alcaldía de Cali, por medio de la Secretaría de Educación, revise los contenidos dictados por los docentes.



"Inaceptable que una educadora aproveche su posición de superioridad para manipular el criterio político de menores de edad. Exigimos una educación con libre pensamiento", escribió en Twitter.



Una usuaria de Twitter, identificada como Adriana Torres, pidió que la docente y el colegio sean investigados. "Se debe averiguar si pertenece algún grupo al margen de la ley y si el rector tenía conocimiento de dicho taller", opinó.



Pedimos a @AlcaldiaDeCali @Educacion_Cali que revisen los contenidos dictados por los docentes a nivel local. Inaceptable que una educadora aproveche su posición de superioridad para manipular el criterio político de menores de edad. Exigimos una educación con libre pensamiento. pic.twitter.com/4Dbx9MojaG — Christian Garcés (@ChriGarces) April 8, 2021