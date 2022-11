Reconocida DJ de Cali golpeó a azafata que no le permitió viajar con tiquete de otra aerolínea

Una reconocida DJ de Cali protagonizó un grave caso de intolerancia en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, donde golpeó a una auxiliar de vuelo que no le permitió abordar un avión.



Al parecer, la DJ Camila Gutiérrez se encontraba en estado de embriaguez cuando trató de viajar en un vuelo de Avianca con un tiquete de Latam.



Según la cuenta de Twitter que divulgó el caso, el hecho ocurrió en la tarde de este jueves 17 de noviembre y Gutiérrez le causó un hematoma en la cabeza a la joven.

Se llama Camila Gutierrez, DJ de Cali.

Hoy en el Aeropuerto El dorado, ebria, confundió Latam aerolínea en la que volaría, con @Avianca. Quiso entrar a la fuerza, la señorita no la dejó,le dio un cabezazo y le produjo convulsiones.

No más “Usted no sabe quién soy yo”. pic.twitter.com/PBHboKHkW8 — DoñaPily (@dona_pily2) November 17, 2022



"Quiso entrar a la fuerza, la señorita (azafata) no la dejó, le dio un cabezazo y le produjo convulsiones”, dice la descripción del trino, donde también se observa una foto del golpe que recibió la empleada de la aerolínea.



Luego del revuelo que causó esta agresión, la DJ se pronunció y pidió disculpas a sus seguidores. “Ya todo mundo sabe lo que pasó, las noticias vuelan. Obviamente fue un error completamente mío, ya expresé mis disculpas con la señorita de Avianca, la voy a indemnizar y estoy en conciliación con ella”, aseguró.



“Yo sé que a ustedes les encanta dar látigo y bueno, me lo merezco, les pido disculpas públicamente y espero que esto pase pronto”, agregó.