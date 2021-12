Reciente aumento de casos de covid-19 tiene en alerta a las autoridades de salud de Cali 

Las autoridades sanitarias de Cali están en alerta por el reciente crecimiento de las cifras diarias de nuevos contagios de covid-19 que en los últimos días se ha estado presentando en la ciudad.



Así lo indicó la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, quien aseguró que la ciudad pasó de tener un 7% de positividad de las pruebas de detección de covid-19 a registrar actualmente un 13%.



Aunque aún no se tiene con exactitud una cifra sobre cuántos nuevos contagios se estarían reportando diariamente en la capital del Valle, la Secretaria informó que durante el fin de semana fueron confirmados más de 1.000 nuevos casos.



"Los casos en Cali están aumentando como ya se había mencionado, por eso debemos continuar con todos los protocolos de bioseguridad. Hace 3 días nos reportaron 520 casos, el sábado 525 y este domingo 190 nuevos contagios por eso no podemos sacar un promedio de casos, sino más bien, uno de positividad", detalló Torres.

La Secretaria manifestó, además, que ante este aumento de casos y teniendo en cuenta que en el país ya fue confirmada la presencia de la nueva variante Ómicron, en la ciudad es necesario no solo seguir fortaleciendo la vacunación, sino también la toma de muestras.



"El virus continúa, estamos aumentando casos y debemos mantener el uso de tapabocas y el lavado de manos así estemos vacunados. La vacuna protege de la derivación a UCI, pero no de multiplicar la infección. Siguen vigentes los protocolos, pero también el completar los esquemas de vacunación", mencionó Torres.



Con relación al porqué del alza de las cifras de nuevos contagios y de si esté signifique el inicio de un cuarto pico de contagios, la Secretaria explicó que la posible circulación de la nueva cepa del virus podría influir en los niveles de positividad de la ciudad.



"Esta variante no se ha detectado en Cali, pero no se descarta que ya esté en la ciudad, lo más coherente y seguro es que ya esté circulando, por eso podríamos tener un aumento en el número de casos de una manera más rápida que lo que ha ocurrido con la variante Delta", dijo.