Reactivación empieza a dar frutos en Cali y Valle

Álvaro José Carvajal Vidarte

Como positiva calificó el empresariado la reactivación económica de Cali y el Valle del Cauca durante el puente festivo, a raíz de la apertura de las vías que estaban bloqueadas y los anuncios del Gobierno Nacional de reanimar el empleo, mientras se espera que el tercer pico de la pandemia ceda.



Uno de los sectores más beneficiados fue el de los restaurantes, que pasaron de reportar un 37,4 % en ventas a un 42,3 % durante esos tres días, además de reactivar 5.000 puesto de trabajo, de acuerdo con Brany Prado, director de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica en el Valle, Acodrés.



“Esperamos que en lo corrido de esta semana se recuperen 12.000 empleos y que lleguemos a 16.000 para el siguiente puente festivo. El decreto firmado por la Alcaldía a mediados de mayo para la reactivación sí ha implicado que el sector se recupere positivamente”, aseguró Prado.



Los sectores gastronómicos que han presentado un mejor comportamiento en Cali han sido el Parque del Perro y Ciudad Jardín. Los que muestran una recuperación lenta son todos los del oeste, como Granada y El Peñón, así como el Kilómetro 18. Y el sector más afectado es el barrio San Antonio.



“A raíz del paro y los toques de queda que solo permitían el horario de atención hasta las 7:00 p.m., hemos experimentado pérdidas por $75.000 millones y se suspendieron 23.000 puestos de trabajo (que ya se están recuperando progresivamente). En estos momentos, solo hay en Cali 1.243 establecimientos mientras que antes de la pandemia había cerca de 6.630, solo que en el paro el cierre se incrementó de un 75 % a un 85 %”, precisó.



A su vez, Alejandro Vásquez, presidente de la Asociación de Establecimientos Nocturnos, Asonod, destacó que durante el puente festivo hubo un buen comportamiento del sector en relación a fechas pasadas, con ventas que pueden superar el 35 %.



“A esto se suma que el empleo ya ha recuperado el 30 % de su normalidad en los negocios dedicados a la venta de licor, con cerca de 12.000 puestos de trabajo recuperados junto con sectores gastronómicos”, indicó Vásquez, quien señaló que al día de hoy operan 950 establecimientos de los 1.525 que existían antes de la pandemia.



El Presidente de Asonod agregó: “Si uno mira lo que ha ocurrido este año y medio con diferentes experimentos, como aguaelulos y la apertura progresiva de algunos negocios, no encontramos incremento en los contagios, pues este pico se elevó por protestas ciudadanas, porque la gente salió a la calle masivamente. Además, al contrario de las rumbas irregulares, los establecimientos son los que respetan los protocolos de bioseguridad”.

Los domicilios aún no se han recuperado del todo, dado el incremento en el precio de la gasolina y la capacidad económica de los caleños.

El Valle se mueve



Por otra parte, Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial del Valle, Ciev, destacó que ha habido una importante mejora en el transporte de carga a gran escala al interior del Departamento. “Las últimas cifras de tráfico de carga en Buenaventura ya vuelven a ser normales, con entre 3500 y 4500 vehículos de carga tanto de ida y vuelta. Esto es positivo para que llegue la materia prima a las empresas productoras y se empiecen a comercializar y distribuir productos terminados”, explicó.



De acuerdo con Maldonado, el Valle era el departamento que más generaba carga en Colombia, pero tan pronto llegó la crisis, pasó a ser el quinto en el ‘ranking’, por lo que se espera que con este nuevo panorama la región recupere su “posición como despensa del país, además de que en el corto plazo se acabe la incertidumbre que aún tienen algunas organizaciones por nuevos bloqueos”.



El Director del Ciev también señaló que la entidad solicitó al Gobierno Nacional que extienda hasta diciembre el subsidio del Programa de Apoyo al Empleo Formal, Paef, dado que en la región ya se han presentado alrededor de 30.000 despidos, producto de la crisis generada durante el paro.



“Es una posibilidad que el Gobierno está contemplando para empresas que mínimo tengan 50 puestos de trabajo, pero lo ideal es que esto se extienda a todo tipo de organizaciones, dado que la afectación ha llegado a todas las empresas y no queremos que los daños sean mayores, que la cifra no llegue a 200.000 despidos, como tememos en el peor escenario”, aseveró Maldonado.



Asimismo, el líder gremial enfatizó que no se puede poner a “competir la salud y la economía”, pues son dos aspectos que van de la mano, por lo que se debe manejar una reactivación con cumplimiento estricto de todos los protocolos.



“Así como hubo un respeto al derecho de la protesta, se debe respetar el derecho al trabajo. Las personas deben empezar a generar ingresos y tener una correcta seguridad alimentaria”, puntualizó.



Piden derogar reactivación

Por medio de un comunicado, más de 140 organizaciones científicas, académicas y gremiales del sector Salud le solicitaron al Gobierno Nacional que no implemente la Resolución 777, con la que se busca iniciar la reactivación económica y turística del país, dada la situación de crisis por la que atraviesa el sistema de salud durante el tercer pico del covid.



“Es urgente contar con medidas oportunas y concertadas con la academia, sociedades científicas y agremiaciones de la Salud, que evitarían las muertes que resultan inminentes ante la implementación de la mencionada resolución”, asevera el documento.



Además, advierte que “los casos diarios nuevos de covid-19 diagnosticados en solo 40 días (entre finales de abril e inicios de junio) pasaron de 14.806 a 28.971. Y si el último reporte de letalidad es del 3.1 %, se estimaría que en las próximas semanas pasáramos de 500 a 800 personas fallecidas por día en Colombia”.