Quejas por apertura de Carpa La 50 pese a fallo, ¿qué dicen autoridades y organizadores?

Álvaro José Carvajal Vidarte

Tras dos días del inicio de su funcionamiento, no cesa la polémica alrededor de la Carpa La 50, ubicada entre las carreras 48 y 50 y las calles 1 y 4 del barrio El Lido (sur de la ciudad).



Mientras los vecinos del sector aseguran que se está incumpliendo una orden judicial, desde la organización indicaron que dicho fallo no está en firme y están actuando bajo la ley.



El lugar abrió el pasado 25 de diciembre bajo el nombre de 'Tascas Carpas Las 50', con horario de 11:00 a.m. a 11:00 p.m. según la publicidad difundida en sus redes sociales.



En el espacio se cobra una entrada y ofrece una "muestra gastronómica" en la que participan unos restaurantes de la ciudad y se realizan presentaciones.



"No es un concierto, no es un evento. Nosotros somos un restaurante, ayer (sábado) vino personal de la Alcaldía, alrededor de 30 personas, verificaron con lupa todos y cada uno de los protocolos que hemos tomado. Somos establecimiento de comercio, no somos un evento. Somos tascas, hay restaurantes aquí en este momento", aseguró a El País Carlos Paz, gerente de la Carpa La 50.



Según Paz, en el lugar se cumple la restricción existente actualmente para los gastrobares (35 % del aforo) y solo se adelantan presentaciones de una orquesta conformada por músicos caleños que aparecen en el escenario "en horario temprano". Además, afirmó que en este espacio se están generando 150 empleos.



A pesar de lo anterior, habitantes de El Lido han expresado su incomodidad a través de redes sociales por la presencia de la carpa y el ruido generado.



Incluso, compartieron videos en los que se escucha el sonido de la música proveniente del sitio.



"Estamos en un propósito de mitigación de ruido al máximo de tal manera que este no llegue a ningún vecino, con la idea de no generar incomodidades. Pero para decir si un ruido incomoda o no hay unas entidades que están a cargo de eso y eso tiene que demostrarse", aseveró al respecto el representante legal del establecimiento.



Las protestas de los ciudadanos llegaron al personero municipal, Harold Andrés Cortés, quien aseguró en su cuenta de Twitter que no permitiría "la violación de los derechos de la comunidad".



"Se solicitará a la Alcaldía de Cali iniciar acciones inmediatas y haremos seguimiento a la gestión", indicó el funcionario el pasado viernes.

Cordial saludo . No permitiremos la violacion de los derechos de la comunidad del sector aledaño a la Carpa de la 50 ni el incumplimiento de la orden de un Juez de la República. Se solicitará a @AlcaldiaDeCali iniciar acciones inmediatas y haremos seguimiento a la gestión. — Harold Andrés Cortés Laverde (@HaroldACortesL) December 25, 2020

¿Qué pasó con la orden judicial?

El pasado 16 de diciembre se conoció el fallo del Juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali, en el que respondió a una acción popular presentada por Henio Márquez Sánchez (y habitantes del barrio El Lido) contra el evento, el Municipio y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, "con el fin de obtener la protección de los derechos al goce de un medio ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas y la moralidad administrativa de los residentes del barrio y sectores colindantes".



El juez ordenó a la sociedad Eventplus Cali S.A.S. o al propietario de Carpa La 50 "no adelantar ningún tipo de actividad relacionada con eventos públicos en vivo, ferias, cultos, actividades recreacionales, exposiciones, distribución y consumo de bebidas alcohólicas al interior del establecimiento y demás actividades referenciadas en los artículos 297 y 299 del POT".



Aunque la sentencia indicaba que la prohibición estaba vigente hasta que se ejecutara un plan de mitigación para evitar el posible impacto ambiental que se genere con el funcionamiento de la Carpa, desde la organización indicaron que dicho fallo fue apelado y, por tanto, no está en firme.



"En estos momentos no es factible aplicar sus efectos, toda vez que la misma fue debidamente apelada dentro de los términos dispuestos por la ley y no ha adquirido firmeza alguna. Por ende, el conocimiento en segunda instancia será competencia directamente del Tribunal Contencioso Administrativo quien abocará y decidirá los efectos sobre la correspondiente apelación", indicó el abogado Mario Ospina Vélez, asesor jurídico de la carpa.

Lea además: Toque de queda y ley seca decretados para este domingo no cambiarán: irán desde las 9:00 p.m.

Visita de la secretaría de Seguridad

Funcionarios de la secretaría de Seguridad de la ciudad adelantaron una visita de inspección a la Carpa La 50 sobre las 11:00 p.m. de este sábado, ante las denuncias de que el establecimiento estaba operando hasta la medianoche, incumpliendo las restricciones existentes de ley seca y toque de queda.



"Terminamos la visita a la Carpa La 50, constatando que se dé cumplimiento al decreto que establece la ley seca y el toque de queda. Este sábado hicimos control acá y lo vamos a estar haciendo en toda la ciudad", indicó el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet.



Las autoridades no informaron que se hubiesen impuesto sanciones o comparendos en el lugar.

Terminamos visita de inspección, vigilancia y control en Carpa 50. Es importante recordar a la ciudadania que se encuentra vigente Ley Seca y Toca de queda desde ma 10pm y 11pm hasta las 5am, respectivamente. @SeguridadCali@JorgeIvanOspinapic.twitter.com/OVCGJAHEH7 — Jimmy Dranguet R (@Dranguet) December 27, 2020

Críticas a la administración

Ante la situación, varios cibernautas han recordado las palabras que dijo el propio alcalde Ospina el pasado 16 de diciembre, en la rueda de prensa en la que se anunciaron el regreso del pico y cédula y la extensión del toque de queda y la ley seca como medidas para frenar la velocidad de contagio de covid-19.



"Me dejo de llamar Jorge Iván Ospina si un establecimiento de estos funciona, entendiendo que estamos en el pico del segundo brote. No puede funcionar, por eso tiene que adelantarse una actividad desde la virtualidad, no desde la presencialidad, porque esta es la posibilidad del contagio", dijo en su momento el mandatario local.



Su declaración ha sido retomada por quienes aseguran que la administración permitió la instalación de la carpa, a pesar del fallo de primera instancia.



Hasta la tarde de este domingo, el mandatario local no se había referido a estas críticas.