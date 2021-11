¿Qué tan lejos está Cali del 75 % de vacunados, necesario para habilitar aforos de 100 %?

El avance de la vacunación con miras a tener el 75 % de la población ya inmunizada este mes, con al menos una dosis, y las medidas que tomará Cali para garantizar la obligatoriedad del carné de vacunación en eventos masivos fueron algunos de los temas abordados por la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, durante el programa ‘Protagonistas en Vivo’ en el Facebook Live de El País.



El Gobierno anunció que se exigirá el carné de vacunación en eventos masivos y establecimientos como discotecas, bares, entre otros, ¿cómo recibe esta noticia y cómo se implementará?



Estamos complacidos con la medida, porque nos ayuda a fortalecer lo que hemos venido trabajando en la ciudad, que es convencer a los jóvenes para que se adhieran con más fuerza a la vacuna y reduzcamos la velocidad del covid.



Nuestro trabajo se centrará en fortalecer nuestros equipos para hacer controles en estos espacios, obviamente en compañía de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Seguridad. Todavía no hay detalles amplios de parte del Gobierno Nacional y estamos esperando que los determinen.



Pero la idea no solo es sancionar, sino también aprovechar esos escenarios, esas exigencias para instalar puntos de vacunación en eventos masivos, como ya lo hicimos el fin de semana en la Arena Cañaveralejo durante el homenaje a Junior Jein.

¿Pero la capacidad logística permitirá que lleguen al 100 % de los establecimientos y que las plataformas de información funcionen bien?



Obviamente, no siempre vamos a tener cobertura en el 100 % de los establecimientos, pero sí haremos un muestreo de los espacios y barrios más importantes en este tema para verificar si se exige o no el carné, ya sea de manera física o electrónica (aunque sabemos que esto último ha presentado dificultades). Esto nos exigirá más personal para ponernos al día en las plataformas.



Cali se ha fijado la meta de tener el 75 % de la población vacunada, con al menos una dosis, para el próximo 15 de noviembre. ¿Seremos capaces de cumplirla?



Una cosa es hablar con optimismo, pero con el rendimiento que tenemos ahora nos faltará un centavo para el peso; posiblemente lo logremos para el 20 de noviembre, dado que hoy estamos en un 64% . Sin embargo, por estrategia no nos hemos quedado cortos; yo creo que ha faltado sentido social, creo que nos hemos olvidado de las crisis en las UCI, los picos que hemos tenido… En todo caso, seguiremos trabajando hasta el último minuto. Por ejemplo, este miércoles estamos iniciando vacunación en los colegios para menores de 3 años. A cada EPS le toca una comuna y dentro de ella, se les socializó los colegios que deben atender.

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, cree que es posible que para después del primer trimestre de próximo año ya no sea necesario usar tapabocas en los espacios abiertos en la ciudad.

¿Cuál es el ritmo vacunador actual y cuántos menores de 3 a 12 años ya han aplicado la primera dosis?



El fin de semana inmunizamos 1158 niños, según el dato que nos entregaron el martes; en esta población nuestra expectativa es llegar a 230.000 menores de esas edades. Y respecto al ritmo, con el fin de lograr la meta del 75 %, necesitamos vacunar a 10.000 personas por día, pero ahora solo llegamos a cerca de 7000.



En octubre no tuvimos cuarto pico, pero ¿ese riesgo sigue latente? ¿Puede ser tan grave como el tercero?



No creo que lleguemos a momentos tan críticos como los de junio, cuando tuvimos 1000 muertos. Si ya existe una solución para el covid, ¿por qué no acudimos a ella? Ya no se justifica ninguna muerte por covid. De las 60 personas que están en UCI, 55 no están vacunadas, el resto tienen o una o dos dosis, sin embargo, están ahí porque son personas que ya tienen un riesgo por comorbilidades muy avanzadas. O sea, la vacuna es efectiva.