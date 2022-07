"¿Qué puedo hacer? no podré no pedirlo", dice Ospina sobre polémica por el Soat para motos

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, finalmente se pronunció sobre la polémica que hay en por la dificultad que, según asegura el gremio de 'moteros', hay en la ciudad para conseguir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat.



Luego de que este miércoles los motociclistas realizaron plantones, uno de ellos frente al CAM, pidiéndole a las autoridades que intercedan para que ellos puedan adquirir el Soat, ahora el Alcalde aseguró que no es mucho lo que él pueda hacer al respecto.



Incluso, aunque los 'moteros' recalcaron que hasta hace unos meses este seguro se encontraba en varias esquinas de la ciudad y ahora hay una presunta escasez del documento, Ospina fue enfático en que ese es un requisito que no se puede dejar de exigir.



"Que puedo hacer como Alcalde frente a aseguradoras que no quieren vender el Soat para motos? No podré no pedirlo dado que es un requisito que sirve para proteger la vida y garantizar adecuada atención en caso de daño?", escribió Ospina en su cuenta de Twitter.

​Aunque son varios los argumentos que existen sobre el por qué no se estaría consiguiendo el Soat, hasta ahora las empresas aseguradoras no se han manifestado oficialmente por la limitación de servicios a los intermediarios. Pero, por su parte, la Superfinanciera sí informó que se encuentra realizando investigaciones ante posibles irregularidades.



Cabe recordar que Axa Colpatria, Seguros Bolívar, Liberty, Seguros del Estado, Suramericana, Solidaria de Colombia, La Equidad, Mapfre, La Previsora y Compañía Mundial son las aseguradoras autorizadas por la Superfinanciera para expedir el Soat.



Estas compañías se unen con diferentes empresas de la ciudad para que en sus sedes vendan el seguro, adquiriendo el nombre de ‘intermediarios’. Son estos los responsables de los casi 2000 puntos de venta en Cali.