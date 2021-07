¿Qué hacer ante la llegada de la variante Delta de covid-19 a Cali? Esto dicen autoridades y científicos

Debido a las complicaciones que podría generar la variante Delta, es esta la oportunidad para solicitarle al alto gobierno, mayor proporción de vacunas, porque en Cali queremos pasar del 1´200.000 a por lo menos 2 millones de inmunizados, porque tenemos el compromiso asistencial, institucional y logístico para llevarlo a cabo”.



Así fue como el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reaccionó ante la llegada de la nueva variante a la ciudad, luego de ser detectada este fin de semana en una paciente que estuvo en Estados Unidos y arribó al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.



Es importante recordar que Cali requiere cerca de 450.000 dosis para garantizar vacunación a mayores de 30 años, anunciada la semana pasada por el Ministerio de Salud.



Pese a que ayer se reunió un comité de expertos para establecer si se extreman las medidas sanitarias y de bioseguridad, todavía no se ha anunciado que estas vayan a endurecerse. Por ende, se continúa con la Ley Seca nocturna, el pico y cédula y la suspensión de servicios comerciales desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.



Sin embargo, el Mandatario exhortó a que no hubiese pánico, pero que no se relajaran las medidas de autocuidado, sobre todo si un paciente contagiado con Delta tiene la capacidad de transmitir el virus a otras seis personas (el doble que la variante original).



¿Y qué pasará con el resto de municipios del Valle? Según afirmó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Departamental, por ahora no se han contemplado medidas restrictivas, dado que el comportamiento del covid todavía tiende a la baja.

Otras cepas del covid detectadas son la Alpha, proveniente de Inglaterra; Beta, de Sudáfrica; la ganma, de Brazil; y la épsilon, originada en California, oeste de USA.

“Ahora estamos de bajada en un tercer pico que ha sido bastante prolongado, por lo que no solo están reduciendo los casos diarios, sino tambIén los muertos. El llamado más importante en estos momentos es vacunarse con el esquema completo”, aseveró la funcionaria.



Por ejemplo, si uno verifica los indicadores diarios de principios de junio, las muertes rondaban las 50 víctimas y había cerca de 1500 casos diarios detectados, mientras que en estos momentos los fallecidos diarios son de 40 y los nuevos contagiados oscilan entre 1200 y 1300. De hecho ayer hubo 745 nuevos contagiados.



Lesmes agregó que aparte del caso ya conocido del fin de semana, no hay otros eventos que alerten de la presencia de la variante Delta en la región, lo que no implica que se dejen de se hacer estudios genómicos a los pacientes que vienen del extranjero y también a quienes se salen del comportamiento normal del covid.



“La diferencia más notable en los síntomas de una persona contagiada con la variante Delta es que la pérdida del olfato y gusto dejan de ser importantes, por lo que cobran más relevancia los síntomas normales de gripa”, anotó Lesmes.

Por su parte, el científico Sócrates Herrera, miembro del Comité Público Privado de Expertos en Salud del Valle, Copesa, explicó que el caso del ciudadano llegado desde EE.UU. no significa que sea el primero en llegar al país, por lo que es probable que ya haya otros pacientes contagiados con la variante Delta sin detectar.



“Para un caso como ese, hay dos posibilidades: que de manera inmediata se le haya hecho el cerco epidemiológico evitando todo tipo de propagación del virus. Y la otra posibilidad, que es la más probable, es considerar todos los contactos que pudo haber tenido en el aeropuerto, en el camino a su caso, el transporte, etc”, señaló Herrera.



De acuerdo con el experto en inmunología, las autoridades no solo deben estar atentos a los controles que se hagan a los vuelos directos desde el extranjero, sino también a quienes llegan tras hacer escala en otras ciudades, un reto que implica adelantar más pruebas genómicas.



En medio de ese contexto, el llamado de Herrera a la población fue muy similar al de la Secretaría de Salud: “Hay que vacunarse lo más pronto posible. Todas los biológicos tienen una protección muy similar, pero más que uno detenerse en las diferencias entre ellas, más importante es la diferencia entre estar y no estar vacunado”.



Además, aseveró: “Recordemos que la vacuna solo es una forma más de protegernos ante el covid, por lo que no debemos olvidar las medidas de autocuidado”.