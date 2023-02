¿Qué está pasando? Procuraduría alerta por presencia de mercurio en los ríos de Cali

Las fuentes hídricas de Cali estarían siendo afectadas por la presencia de mercurio, esto debido a la explotación de minería ilegal que se viene presentando en el Parque Nacional Farallones, así lo informó La Procuraduría General de la Nación.



De acuerdo con el ente de control, los valores registrados se encuentran por encima del valor máximo admisible para el consumo humano, de acuerdo a la normatividad colombiana.



Asimismo, el Ministerio Público alertó que, pese a existir una acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales del parque y de las fuentes abastecedoras de agua, en los comités de verificación que se adelantan para vigilar el cumplimiento de esta orden judicial, se reportó el aumento de la minería ilegal y la identificación de los líderes de la actividad ilícita, de lo cual tiene conocimiento la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada.



A su vez, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco hizo un llamado a través de la cuenta de Twitter del ente de control.



“Encuentran en la Procuraduría Nacional de la nación una aliada en la lucha contra el uso de mercurio. Reitero mi llamado a las diferentes entidades del estado a que seamos estrictos y fuertes ante el uso de minería criminal que afecta irreversiblemente los ecosistemas y que atenta contra la salud de todos y todas los colombianos. No descansaremos hasta que las prácticas que contaminan nuestras fuentes hídricas y envenenan a la población sean erradicadas totalmente”, dijo.



Ante esta situación y teniendo en cuenta que Emcali, toma y procesa el agua del río Cali para surtir la planta de tratamiento de San Antonio, la empresa informó que el agua que consumen los caleños no llega contaminada con mercurio, y no representa ningún riesgo para el consumo de los ciudadanos.