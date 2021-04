Vacunación contra covid-19 en Cali: lo que deben tener en cuenta los mayores de 65 años para su inmunización

Natalia Moreno Quintero

Con la luz verde del Ministerio de Salud para empezar a vacunar a las personas mayores de 65 años contra el covid-19 en las ciudades capitales se abrió una ventana para acelerar la inmunización, en medio del tercer pico de contagio de esta enfermedad respiratoria.



La decisión de la autoridad nacional de Salud se dio luego que varios mandatarios del país, entre ellos el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, insistieran en privilegiar el uso de los biológicos disponibles para ampliar la cobertura de personas inmunizadas y así intentar reducir las posibilidades de que se presenten complicaciones entre los adultos mayores, que corren más riesgos a la hora de contraer el virus.



No obstante esta situación, aún está pendiente por destrabarse la aplicación de segundas dosis para los adultos mayores de 70 años que iniciaron su esquema de vacunación con el biológico de Sinovac.



Dicha gestión está sujeta a la distribución de las vacunas por parte del MinSalud a las entidades territoriales y, por ende, aún es incierto cuándo podrá retomarse la inmunización de estas personas en Cali, según manifestó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres. Entre tanto, El País explica cómo será esta nueva etapa de inmunización contra el covid-19 para quienes tienen entre 65 y 69 años.

Si tengo entre 65 y 69 años, ¿puedo acudir hoy mismo a vacunarme en un 'megacentro' o una IPS?

No. La vacunación de las personas mayores de 65 años solo se realizará, en este primer momento, únicamente mediante agenda programada. Así las cosas, debe esperar que su EPS le contacte para establecer la fecha y el horario en el que debe acudir a una IPS vacunadora a recibir el biológico.



“Ya tenemos una mesa de trabajo con las EPS e IPS y vamos a empezar a agendar a la gente. Al ser tanta gente la que debe ser vacunada no se puede esperar que se le llame el primer día, se debe tener paciencia y esperar que se les contacte”, afirmó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.

¿Por qué no se puede acceder a la vacuna sin agendamiento previo?

Debido a que en el país, según el Ministerio de Salud, hay alrededor de 1,1 millones de personas que tienen entre 65 y 69 años el proceso de vacunación debe ser más organizado, pues se corre el riesgo que se presenten aglomeraciones si la gente acude a los puntos de vacunación sin cita previa. En este punto también hay que recordar que la vacunación está sujeta a la disponibilidad de vacunas, por lo que acorde a la llegada de nuevos lotes se irán programando las citas.



“Cuando se haya vacunado un grupo poblacional importante podremos habilitar la vacunación sin agendamiento, pero ahora se hará solamente con cita previa. Esto, teniendo en cuenta que este es un grupo poblacional bastante amplio, mucho más grande que los mayores de 70 y 80 años juntos”, dijo Torres.



En Cali la población a vacunar que tiene entre 65 y 69 años es de 78.734 personas.

¿Qué puedo hacer si tengo 65 años o más y mi EPS no me ha contactado para vacunarme?

El proceso de contactar a la población es progresivo, debido a la alta cantidad de personas que deben ser ubicadas, pero dicha labor ya está siendo adelantada por las EPS.



Al respecto, el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, Gustavo Morales, señaló que durante los próximos días se debe estar atento al contacto a través de llamada, correo electrónico o mensaje de texto en el que se le agendará la cita para vacunarse.



“Las personas que aún no han actualizado sus datos ante las EPS, este es el momento de hacerlo. El sistema de agendamiento, como pueden dar fe los mayores de 70 y 80 años, ha funcionado muy bien”, afirmó Morales.



Para dicha actualización de datos en la página web de la Alcaldía de Cali se habilitaron varios ‘links’ a través de los cuales puede poner al día su información de contacto en empresas aseguradoras como Coomeva, Asmet Salud, Emssanar, Grupo Sura, Nueva EPS, SOS, EPS Indígena Mallanas, Salud Total, Comfenalco Valle y EPS Sanitas.



De otra parte, en caso de tener entre 65 y 69 años puede comunicarse a la línea 4865555, opción 1, en donde funcionarios de la Secretaría de Salud podrán ayudarle a actualizar sus datos de contacto y agendar una cita.

¿La vacunación para mayores de 65 años aplicará para todos los municipios?

Por ahora, no. Según explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la ampliación del rango de la población a vacunar solo aplicará, en principio, en las ciudades capitales de los departamentos. En ese sentido, en el Valle del Cauca esta medida empezaría cobijando a Cali.

¿Qué vacuna aplicarán a las personas que tienen entre 65 y 69 años?

Pese a que el Ministro de Salud anunció que las vacunas que se aplicarán a las personas mayores de 65 años serán las de Pfizer/BioNTech, debido a que hay una mayor disponibilidad en el país, en Cali se empezarían a aplicar las vacunas que hay en existencia actualmente, que son las de Astrazeneca.



“Todavía no sabemos cuándo van a llegar dosis de Pfizer ni cuántas nos asignarán para mayores de 65 años, por lo que debemos vacunar con las que hay disponibles”, afirmó Torres.

De acuerdo con los cálculos del Minsalud, la inmunización de los mayores de 65 años podría tardar dos semanas. En mayo el turno sería para los mayores de 60 años.

A la espera de retomar segundas dosis

En la ciudad aún se encuentra suspendida la aplicación de segundas dosis de Sinovac para los mayores de 70 años que fueron inmunizados hace más de tres semanas, debido a que los biológicos aún no han sido distribuidos por parte del Ministerio de Salud.



“No hemos recibido las dosis aún. La información del Ministerio de Salud es que llegarían al Departamento hoy (este martes) a las 10:00 p.m. Aún no sabemos cuándo vamos a retomar la vacunación, esto solo lo podremos anunciar cuando las tengamos en nuestro poder”, afirmó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.



En ese sentido, la funcionaria dijo que, una vez arriben las dosis a la ciudad, serán las EPS las encargadas de reagendar y citar a las personas para que acudan a inyectarse el refuerzo del biológico.



Aunque la Secretaría de Salud Municipal solicitó un lote de 83.000 vacunas de Sinovac para completar el esquema de vacunación de los adultos mayores de 70 años, se desconoce cuántas dosis serán asignadas a la ciudad.



No obstante esta situación, en los cinco 'megacentros' de la ciudad continúa la inmunización de adultos mayores de 70 años con la vacuna de AstraZeneca.



Para ser vacunado en estos 'megacentros', que están ubicados en el estadio Pascual Guerrero, el coliseo María Isabel Urrutia, la ciudadela Nuevo Latir y los almacenes La 14 de Calima y Pasoancho, se puede acudir sin cita previa y solo llevando la cédula. Están abiertos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en jornada continua.