Preocupación por cantidad de pólvora quemada en Día de Velitas en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En la noche del tradicional ‘Día de las Velitas’ -incluso durante el día-, en varios sectores de la ciudad se escucharon estruendos de quema de grandes cantidades de pólvora, y aunque está prohibido la producción, almacenamiento, comercialización, y manipulación de la misma, los caleños continúan haciendo uso indiscriminado de estos artefactos.



Así quedó evidenciado en redes sociales donde ciudadanos denunciaron la quema de pólvora indiscriminada poniendo en riesgo la salud de quienes la accionan, de residentes y observadores.



De hecho, en el Valle, este lunes se registraron 9 quemados por pólvora: 5 en Cali, 2 en Yumbo, 1 en Tuluá, y 1 en Palmira. Con estos nuevos lesionados, son en total 14 personas quemadas con artefactos en lo corrido de este mes -6 menores de edad-. En comparación al año anterior, en el Valle, del 7 al 8 de diciembre, se presentaron 11 casos menos.

La disminución de casos se presentó a nivel nacional. En el país van 90 lesionados por las detonaciones de pólvora. Del 7 al 8 de diciembre se registraron 47 quemados, 112 casos menos que el año pasado -en el mismo periodo, en el 2019 se presentaron 159 quemados-, según el Instituto Nacional de Salud, INS.

Lesionados en Cali



La secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, precisó que el reporte del día de velitas, “desafortunadamente en Cali tenemos cinco personas lesionadas por manipulación de pólvora, uno de ellos, un menor de 16 años, con una lesión grado 2 en la mano izquierda por manipular una petaca”, aseguró.



Las otras cuatro personas mayores de edad sufrieron lesiones en los miembros superiores y manos por manipulación de papeletas, petacas, volcanes, entre otros.



La funcionaria Torres reiteró el llamado al no uso de pólvora. “Algunas personas continúan de manera irresponsable manipulando este tipo de artefactos. La pólvora no es un juego”.

Los controles en la ciudad

De acuerdo con algunos comentarios en redes sociales, la noche de velitas “todo Cali ardió por la pólvora, el ruido y la contaminación fueron evidentes. Policía, controles, cero”.



No obstante, el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, Jimmy Dranguet, dijo que este lunes se impusieron más de 20 sanciones a personas que estaban vendiendo pólvora en espacio público, además se desarticularon dos eventos antes de accionar los artefactos y un establecimiento de venta fue cerrado.



“Tuvimos varios controles. En la tarde dimos cierre de un establecimiento en el sur que estaba vendiendo pólvora, si bien tenía la documentación legal para funcionar estaba vendiendo pólvora contrariando el decreto 2041 de 2020 expedido por la Alcaldía de Cali”, acotó el funcionario.



Asimismo, aseveró que junto con la Policía “interceptamos más de 20 personas vendiendo pólvora en el centro y en el Distrito; fueron multados, la pólvora fue decomisada”.



También, anotó: “llegamos a dos fiestas que había cerca al Zoológico de Cali, en un lugar que se presta para eventos, la desarticulamos antes de que prendieran la pólvora que tenían dispuesta”, dijo Dranguet.

Según el reporte de la Policía dentro de la estrategia ‘Plan de Navidad’ se impusieron 30 sanciones por venta y quema de pólvora en espacio público.



Entretanto, el funcionario Dranguet, precisó: “Sí hubo bastante decomiso y muchas personas multadas con comparendo por el uso de la pólvora. Lastimosamente hemos visto que la gente ha comprado pólvora en grandes cantidades en todos los sectores de la ciudad, no hemos podido llegar a todos; estamos haciendo un esfuerzo por evitar que al menos los menores manipulen la pólvora”.



Y agregó: “En redes sociales han aparecido videos y muchas denuncias de menores manipulando pólvora, estamos detrás de esta situación”.



El Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, también aseguró que ya se ha identificado varias personas que venden pólvora a domicilio, “estamos haciendo inteligencia para poder interceptar y multar, y llegar al sitio donde la tienen escondida para desarticular”.



En este sentido, la Representante a la Cámara por el Valle, Norma Hurtado, también hizo un llamado a controlar la venta de pólvora a través de las redes sociales. “Hemos conocido que en redes como Instagram, se está ofertando pólvora sin ningún tipo de control”.



Cabe recordar que con el Decreto 2041 de 2020, “lo que estamos haciendo es suspender la venta de pólvora en Cali durante diciembre y enero. Si bien no estamos declarando la pólvora ilegal, para que un establecimiento pueda funcionar debe tener permisos especiales por parte de la Alcaldía que no estamos dando y que no vamos a dar, eso quiere decir que al final no se podrá vender pólvora legal. No se puede vender, tampoco utilizar, ni menores ni mayores de edad”, reiteró Dranguet.



Además, advirtió: Si se encuentran grandes cantidades de pólvora “aplicaremos una ley especial, ya no estamos hablando de un comparendo de $900.000 sino multas que pueden superar los $100 millones”.

A través del 123 o al whatsApp 312 833 8914 se puede denunciar quema o venta de pólvora.



Alerta por ocupación UCI

En los últimos días la ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos ha incrementado en Cali y el Valle. En la capital, el 68 % de las camas de UCI destinadas a covid están ocupadas, “esto es una alerta, para toda la comunidad de acatar las recomendaciones, evitar al máximo las aglomeraciones y continuar con los protocolos de protección personal”, dijo la secretaria de Salud Miyerlandi Torres.



Por su parte, la titular de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, recomendó “si se va a pasar en familia, que sea con el núcleo familiar estrecho, guardando la distancia”. Además, anotó que hay dos clínicas de Cali con cupo completo en UCI.