Hubo cinco quemados por pólvora en Cali durante la celebración del Día de las Velitas

Erika Mantilla

Durante la celebración del tradicional Día de las Velitas, que se llevó a a cabo la noche de este lunes, hubo cinco personas lesionadas por manipulación de pólvora, según el informe que entregó la Secretaría de Salud.



Miyerlandi Torres, a cargo del despacho, dio algunos detalles de los casos atendidos pese a que el uso y la comercialización de estos elementos no está permitida en la ciudad.



"Durante la celebración del Día de las Velitas, tenemos reporte de cinco personas lesionadas. Uno de ellos es un adolescente de 16 años que sufrió una lesión grado 2 en la mano izquierda cuando manipulaba una papeleta", dijo la funcionaria.



Sobre los otros casos indicó que los pacientes son adultos, entre los 28 y los 62 años, con lesiones "de grado uno, dos y tres" en las extremidades superiores, y uno en la pierna. El caso más grave corresponde a un hombre de 54 años que sufrió un trauma severo en la mano izquierda cuando manipulaba una petaca.



Con este reporte, la cifra de quemados por pólvora en la ciudad se elevó a seis casos, por lo que las autoridades insisten en evitar su uso durante la celebración de Navidad y Fin de Año.



"Pese a las campañas de prevención que adelantamos desde la dependencia, seguimos evidenciando que hay personas que no acatan la recomendación. La pólvora no es un juego, por eso decimos no a la manipulación y a la comercialización de estos elementos en la ciudad", enfatizó Torres.



Cabe recordar que el 7 de diciembre de 2019, la Alcaldía reportó seis lesionados (un niño y cinco adultos). En esa ocasión, además del Día de las Velitas, en la ciudad se festejó el triunfo del América de Cali en la final del torneo de fútbol colombiano.



Al comparar los reportes de las autoridades locales, hubo un caso menos que el año pasado.

El Valle y Colombia

Cerca de las 10:00 a.m. la Secretaría de Salud Departamental emitió un reporte parcial que da cuenta de nueve personas quemadas en el Valle del Cauca, este 7 de diciembre: cinco en Cali, dos en Yumbo, uno en Tuluá y Palmira, respectivamente.



A su vez, el Ministerio de Salud publicó en Twitter el balance actualizado con 45 casos, en todo el territorio, la mayoría se han presentado en el departamento de Antioquia.