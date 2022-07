Preocupación en el Concejo de Cali por los hallazgos de cabezas humanas en Petecuy 

Conmoción ha generado en la ciudadanía caleña el hallazgo de dos cabezas humanas durante los últimos días en el barrio Petecuy, en el nororiente de la capital vallecaucana.



La preocupación se ha trasladado al Concejo de Cali donde calificaron estos hechos como un mensaje intimidatorio a la población.



Respecto a esta situación se pronunciaron los cabildantes Roberto Rodríguez Zamudio, Roberto Ortiz Urueña y Ana Leidy Erazo Ruiz, quienes lanzaron la alerta reclamando a la Policía Metropolitana tener un mayor control en el territorio.



“En menos de un mes, volvemos a recibir con terror la noticia que da el Comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Juan Carlos León, del hallazgo de una cabeza humana. Es el segundo caso, el primero fue el 25 de junio”, recordó Rodríguez Zamudio, quien reclamó la política pública de seguridad para Cali, “una ciudad catalogada como la 24 a nivel mundial como la más violenta de 50 que están en esa clasificación”.



“Necesitamos en materia de seguridad un norte, no más paños de agua tibia cuando las condiciones de inseguridad son lamentables”, agregó el Concejal por el Partido Centro Democrático.



La concejal Ana Erazo, por su parte, señaló que estos hechos, uno registrado en el barrio Petecuy en junio y otro este lunes 4 de julio en el mismo sector, corresponde a estructuras criminales organizadas y no a la delincuencia común, que buscan enviar un mensaje a la comunidad.



“El desmembramiento es eso y buscan comunicar desde el terror la existencia de un orden y comportamientos que deben seguir distintos sectores, para no ser los siguientes, urge entonces mayor inteligencia y acciones de mayor envergadura por parte del gobierno nacional”, dijo la cabildante.



Entre tanto, el concejal Roberto Ortiz, aseveró que este tipo de acciones tienen un claro propósito, enviar un mensaje a la comunidad por parte del microtráfico que opera en el sector de Petecuy. “Se trata de acciones del crimen organizado, que demanda acciones precisas de parte del Estado”, puntualizó.