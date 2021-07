¿Por qué se desataron disturbios en la Loma de la Cruz?, esto dice el Secretario de Seguridad

Natalia Moreno Quintero

Carlos Soler, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, se refirió a los enfrentamientos entre manifestantes y el Esmad en puntos de la ciudad como la Loma de la Cruz, que empañaron la jornada de movilizaciones programadas para este martes 20 de julio.



El funcionario afirmó que terminando la tarde se observó que "un grupo de 50 personas, que llegaron y no estaban entre los marchantes, empezaron a bajar hacia la Calle 5 porque tenían intenciones muy claras de incendiar la ciudad, iban a intentar incendiar todo el centro. Tenían aprovisionamiento de gasolina, tenían aprovisionamiento de pegante e iban hacia ese sector".



"Se les bloqueó el paso en la Calle 5 y reaccionan de manera violenta atacando a la Policía. Desafortunadamente hieren a un patrullero en la cara, en el pómulo derecho (...) Se procede a tratar de ubicar a quienes dispararon. Después de eso, disparan a cinco policías más que quedaron heridos, no sabemos si con armas traumáticas o normales. Hay un policía bastante delicado. Se evacúan estos policías y sigue la confrontación en el marco del uso de gases", detalló.



Según el reporte de la red de ambulancias reseñado por el Secretario, siete civiles resultaron lesionados, al parecer por inhalación de gases lacrimógenos.



Frente a los demás hechos ocurridos en Cali, el secretario Soler destacó que "las marchas se hicieron sin violencia" y felicitó a la población que participó de estas actividades pues compartieron en familia y tranquilamente hasta las 5:00 p.m. hora que, dijo, era hasta cuando estaban autorizadas por la Alcaldía.



Pequeños inconvenientes que tuvieron lugar en puntos como Univalle -a la salida de los marchantes-, Calipso y El Ancla fueron intervenidos con la ayuda de los gestores comunitarios de la Alcaldía.



En Puerto Rellena, donde después de las 6:00 p.m. cinco jóvenes intentaron bloquear la vía, también debió actuar el Esmad. El titular de la cartera de Seguridad de Cali indicó que los agentes fueron atacados con objetos contundentes que provocaron la respuesta del escuadrón con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras.



"Existe un decreto y existían algunos acuerdos. Si la protesta era pacífica, la acompañábamos, la respetábamos y la rodeábamos. Pero también había unas amenazas que no podían ser irresponsables y decir 'no existen, no miremos'. Se estaba trabajando desde el PMU pero también desde la Policía y la inteligencia sobre unos temas muy puntuales: información de unos explosivos hacia Cali (unas incautaciones), también había unas amenazas de unas personas que estaban moviéndose de algunos temas periféricos hacia la ciudad de Cali, colocamos bloqueos y evitamos que algunas personas con armas largas llegaran a la ciudad", añadió el Secretario.



Vea a continuación las declaraciones que Carlos Soler, secretario de Seguridad de Cali, entregó sobre los disturbios en Cali este martes 20 de julio: