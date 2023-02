¿Por qué hay tantos zancudos en Cali? Estas son las tres razones 

En los últimos días los caleños se quejan por el incremento de los zancudos, tanto en las oficinas como en las casas, lo mismo que en parques y zonas de recreación.



Según expertos son tres las razones básicas por las que se siente este aumento de mosquitos. La primera de ellas es el clima. La doctora Olga Cuellar, responsable del Programa de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud, explicó que “aunque llueve y sale el sol hay estancamientos de agua que están en zonas muy tapadas. La lluvia arrastra el herbicida que le hayamos puesto al sumidero. La época de invierno es la que genera mayor proliferación de mosquitos”, indicó.



La doctora expresó que, a pesar de incomodidad en el entorno, las afectaciones en la salud no son alarmantes y se mantienen dentro de los parámetros de seguridad.



La segunda razón por la que abundan los zancudos en la ciudad se debe a la liberación de mosquitos que hacen control biológico para reducir enfermedades como el dengue. Esta iniciativa se llama World Mosquito Program.



“En algunos sectores como en la comuna 10 y 11 se han hecho liberaciones terrestres de mosquitos y en la comuna 17 se han hecho de manera aérea por medio de un dron”, contó la funcionaria.



Lea además: ¿Servirá para arreglar a Cali? Conozca de qué se trata la nueva Política de Cultura Ciudadana



El tercer motivo es que la Secretaría de Salud hace mantenimiento con herbicidas a los 54 mil sumideros de la ciudad para evitar cualquier enfermedad, sin embargo, en enero no se hicieron las acciones de control porque no se había hecho la contratación para este fin.



Cuellar recomendó que artículos como el toldillo, la ‘raqueta mata zancudos’ y pulseras antimosquitos ayudan a evitar la picadura del zancudo y la posibilidad de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.



Por su parte, Clara Inés Solís Sandoval, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Cali, recomienda tener en cuenta los siguientes cuidados para evitar picaduras y enfermedades.



“Se debe cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros, tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados”, detalló.



Lea también: ¿Y la autoridad? En un año han atacado 21 grúas de los guardas de tránsito de Cali

Consecuencias

El dengue es una enfermedad que transmite el Aedes aegypti y puede presentar síntomas como náuseas, sarpullido, dolor en las articulaciones y en la cabeza. Adicional se presenta en diversas formas clínicas, es decir, sin signos de alarma, leve y grave.



Algunos casos graves pueden evolucionar a síndrome de choque dengue (SCD) y otras complicaciones como miocarditis, encefalitis, hepatitis, las cuales se asocian con mayor mortalidad.



Olga Cuéllar explicó que en lo que va del año van 204 casos de dengue y algunos sectores de la ciudad como la comuna 6, 8 y 14 hay mayor número de casos con esta enfermedad.