¿Y la autoridad? En un año han atacado 21 grúas de los guardas de tránsito de Cali

así lo confirmó el director de operaciones del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, Cdav, Antonio Cerón, luego de la asonada realizada el pasado domingo por varios motociclistas que intentaron detener una grúa, tras los operativos de los guardas de tránsito, hecho que generó el rechazo de las autoridades y de la ciudadanía.



Con respecto a este último hecho, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, explicó que en el puesto de control realizado en Pance se inmovilizaron doce motocicletas, seis de las cuales querían ser retiradas, a las malas, de la grúa por algunos ciudadanos, tal como se observó en un video que circuló por las redes sociales.



“El conductor logró llegar a la estación de La María, donde interviene la Policía, se logran recuperar los seis vehículos y se capturan a dos personas. Si mi vehículo no cuenta con la documentación óptima, de acuerdo con lo establecido en la ley, pues no debe estar circulando en la ciudad”, insistió el funcionario.



El Secretario también recordó que son varias las conductas que son causales de inmovilización del vehículo, entre las cuales están no tener el Soat o la revisión técnico-mecánica al día, pero también no portar elementos esenciales como el casco.



“Evitémonos este tipo de sanciones y utilicemos otro modo de transporte en caso de que nuestro vehículo no pueda estar en las calles”, agregó.



De hecho, según cifras de la Secretaría de Movilidad, con corte al 2 de febrero de este año, se han contabilizado 23.881 multas, de las cuales el 65,3 % (15.603) son por no tener la técnico-mecánica al día o por no portar el Soat, es decir dos de cada tres infracciones.



En ese mismo sentido, el director de operaciones del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, Cdav, manifestó que los ataques a operarios de grúas en la capital del Valle van en aumento en lo corrido de este año.



“Durante el año 2022, y en lo que va del 2023, llevamos 21 ataques a grúas, los cuales incluyen agresiones a los operadores y a los vehículos. Hemos tenido varios lesionados con objetos contundentes o cortopunzantes y varios daños a los vehículos que los dejan por fuera de operación por varios días”, dijo Cerón.



La situación que se presentó también generó el rechazo de los concejales de la ciudad. Ayer, durante una nueva jornada en el cabildo, Juan Manuel Chicango expuso que estas acciones “demuestran la intolerancia y el irrespeto que tienen las personas hacia las autoridades”.



Es por eso que, según el cabildante, la Secretaría de Movilidad no puede desistir en la tarea de realizar estos controles de forma continua, llevando más grúas e inmovilizando a todo vehículo que esté incumpliendo alguna normativa, pero con la Policía.



Por su parte, la concejal Alexandra Hernández enfatizó que Cali no puede seguir viviendo estos hechos de anarquía, por lo que pidió tanto al Distrito como a la ciudadanía reconocer que dichas acciones no son las adecuadas si lo que se busca es una sana convivencia. “La ciudad llegó al límite del irrespeto y no puede seguir haciendo carrera que la ilegalidad prime sobre la autoridad”, dijo.



Al respecto, el psicólogo y magíster en intervención psicosocial, Roger Collazos, comentó que estos comportamientos se dan en cierta parte por la incredulidad que hay en las autoridades de la ciudad.



“Hay algo que influye y es que la Alcaldía de Cali ha perdido mucha autoridad moral por todos los presuntos hechos de corrupción en los que ha estado involucrada, y eso impacta a la ciudadanía porque eso hace que ellos piensen: ¿Si ellos no cumplen la ley (la Alcaldía), entonces por que los ciudadanos debemos hacerlo?”



Aún así, desde el Concejo también se hizo un llamado a los caleños para que acaten las normas y las medidas preventivas que realizan las diferentes autoridades. “El respeto por la autoridad no se puede perder, cuando los agentes de la movilidad hacen un operativo lo hacen bajo el sustento legal de Código Nacional de Tránsito”, señaló el concejal Carlos Andrés Arias.