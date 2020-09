¿Por qué han disminuido las pruebas de covid-19 que se toman en Cali?

Erika Mantilla

Desde la última semana de agosto se viene evidenciando una disminución significativa en pruebas diagnósticas; de hecho el 23 de agosto se registraron 22.824 PCR procesadas en el país, cuando en días anteriores se realizaban más de 30.000 y la capacidad de los laboratorios actual es de 54.681 muestras. La tendencia a la reducción de pruebas tomadas también se refleja en el Valle del Cauca y su capital.



De acuerdo con la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, “el número de pruebas tomadas en la ciudad ha disminuido con relación a julio, agosto, llegamos a tener un promedio de 2.500 - 3.000 pruebas tomadas al día y hemos disminuido a un promedio de 1.100 - 1.200 diarias”.



Asimismo, precisó que la reducción de las muestras se debe a varios factores: “uno es el rechazo de la comunidad a la toma de la prueba, cuando llamamos se niegan a tomársela; otro factor es cuando, en su momento el Ministerio de Salud dictó que solo se tomaba la prueba a un miembro de la familia, entonces las EPS se dedicaron efectivamente a tomar a un solo miembro, por lo tanto, disminuyó la toma a los contactos cercanos e igualmente se debe a una disminución del esfuerzo realizado de los prestados de la EPS en la búsqueda activa de contactos”, aseguró la jefe de cartera, quien además, acotó que “Minsalud nos ha puesto una meta de muestras al mes que debemos cumplir, y a su vez como Secretaría de Salud le hemos puesto una meta a las EPS y ESE, debemos estar alrededor 2500 pruebas al día”.

Es por esto que desde hace dos semanas se viene trabajando en la mesa tripartita que se tiene con las EPS, prestadores y ESE, diseñando estrategias para aumentar el número de muestras tomadas y el número de contactos por casos. “Estamos trabajando en identificar contactos familiares, laborales y sociales, al aumentar estos vamos a incrementar la toma de muestras”, agregó Torres.



En este sentido, Lyda Osorio, epidemióloga de la Universidad del Valle, explicó que “las pruebas diagnósticas permiten informar a la persona que está positiva covid y así tomar las medidas, la dificultad es que las pruebas no están tan disponibles porque requiere una tecnología alta, y son costosas. Sí debemos trabajar en tener un alto número de pruebas, pero en las situaciones donde se necesita realmente, no se puede hacer a todo el mundo porque es muy alto el costo, pero tampoco se puede disminuir porque ayuda a tomar mejores decisiones, por ejemplo, la persona puede tomar la decisión de aislarse sin la prueba, pero si no puede porque deben salir a trabajar, una prueba ayudaría a tomar esa decisión”.



Asimismo, Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana en Salud Pública, señaló que las pruebas son claves para hacer detección temprana, aislamientos, cercos epidemiológicos, para tomar decisiones oportunas, “por eso nos preocupa la disminución de pruebas. En la medida en que la pandemia va creciendo se tiene que incrementar las pruebas, en Colombia a diferencia de la tendencia mundial, lo que ha venido es disminuyendo. Estamos en el país 94 en relación de pruebas por el millón de habitantes, eso quiere decir que tenemos que aumentar el esfuerzo; llegamos a ser el país 91, pero bajamos tres puestos en el ranking mundial y eso es grave”.

Refuerzan búsqueda activa de casos



Las diferentes EPS, prestadores y las Empresas Sociales del Estado junto con la Secretaría de Salud están trabajando en fortalecer el rastreo y búsqueda de casos y así aumentar la cantidad de muestras tomadas.



Al respecto, Fabián Cardona, vicepresidente de Salud de Acemi, agremiación de EPS, aseveró que “se debe seguir fortaleciendo el seguimiento de casos que se hace con la estrategia Prass, las EPS están trabajando en identificar los contactos y de estos cuáles cumplen los requisitos para tomar las pruebas. Desde el gremio se ha trabajado fuerte para incrementar el número de contactos, pero requerimos que las personas nos colaboren dando el nombre y teléfono con quien tuvo un contacto estrecho para hacer seguimiento de los posibles contagiados. Las EPS están fortaleciendo todos los equipos para hacer rastreo, llamadas, comunicaciones”, resaltó.



En este sentido, Lina Vanessa Morales, gerente de Servicios de Salud de Comfenalco Valle, explicó que para la toma de muestras se tiene varias rutas. Una de ellas es cuando el paciente se contacta con la EPS y solicita la prueba, otra es cuando llega directamente al servicio de urgencias y otra es a través del Protocolo de Rastreo Aislamiento Selectivo Sostenible (Prass).



“Esta estrategia consiste en hacer el cerco epidemiológico para que el paciente pueda referenciar las personas cercanas con quien tuvo contacto para ver si son posibles infectados de covid. La estrategia lo que hace es definir unos criterios más amplios para el cerco de lo que se traía anteriormente, es decir, se busca las personas con las que tuvo contacto desde dos días antes de presentar síntomas”, explicó.



“La búsqueda de contacto, añadió, primero se enfoca en los convivientes, es decir las personas que viven con el positivo, luego se hace con los familiares no convivientes, quienes van y visitan en la casa; la tercera cadena de posibles casos es la laboral, luego nos enfocamos en la de contactos sociales, con quién se ha visto, amigos, conocidos; y finalmente nos enfocamos en la cadena de contactos casual que es cuando ha estado en lugares con mucha gente, un centro comercial, por ejemplo”.



Lo que permite la estrategia, puntualizó Morales, es ampliar el alcance de las pruebas de posibles pacientes contagiados. “Por este mes de septiembre se decidió tomarle la prueba a todos los que estén viviendo bajo el mismo techo de un contacto positivo”.



Otra estrategia es la búsqueda activa de infectados, BAI, que consiste en revisar la lista de pacientes de alto riesgo, es decir, hipertensos, diabéticos, embarazadas, “se llaman, se le hace una encuesta para ver si ha tenido signos que le haga candidata que se le tome la muestra para covid”, detalló.



Con estas estrategias, “lo que buscamos es aumentar nuevamente el número de muestras porque sí habíamos visto que ha bajado”.

De hecho, Geobani García, director Médico Ambulatorio de Idime, uno de los laboratorios que procesa muestras a varias EPS, comentó: “paulatinamente se ha dado una disminución de las pruebas, en la última información hemos visto una disminución entre el 20 % y 30 %, tenemos que redoblar esfuerzos para incrementar el número de pruebas PCR y antígenos”.

