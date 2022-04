Policía y gremio de taxistas de Cali fortalecen estrategia para hacerle frente a la inseguridad

La Policía Metropolitana de Cali en coordinación con el gremio de taxista inauguró la primera 'Sala de Crisis' en Colombia, esto con el fin de fortalecer el frente de seguridad de la 'Mancha Amarilla', así como el de los usuarios de la misma.



De acuerdo con lo indicado, con la creación de esta sala se espera garantizar la seguridad del servicio de taxi, esto debido a los constantes casos de violencia de los que han sido víctimas no solo los conductores, sino también los pasajeros.



Con esta sala, que es pionera en el país y en el mundo, las autoridades esperan mejorar el trabajo que viene realizando la Policía Metropolitana y el gremio de taxistas, con el cual se ha buscado hacerle frente a los hechos de inseguridad.



Además, con el nacimiento de esta, los taxistas tendrán una comunicación más cercana con la Policía para tratar temas de seguridad que afecten tanto al gremio de taxistas como a los ciudadanos.



"Queda demostrado con esta sala de crisis del frente de seguridad de taxista de Cali, que la Policía nos ha dado el respaldo y nos ha hecho parte de la institución", expresó el representante del gremio de taxistas, Johnny Rangel.



Por su parte, el mayor, Óscar Bernhard, precisó que "el servicio de taxi no solo trabajará de la mano con la Policía Nacional, sino también con todas las entidades que quieren hacer parte".



Es de anotar que ya son más de 11.000 taxistas capacitados a lo largo de estos años en los espacios pedagógicos que creó la Policía para este gremio, en el que espera que sean gestores de convivencia no solo en su servicio sino en su comunidad y ciudad. Estos también hacen parte del frente de seguridad que ha creado la 'Mancha Amarilla', y el cual se buscará fortalecer con la 'Sala de Crisis'.