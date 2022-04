Así funcionará la estrategia para que las caleñas puedan pedir auxilio si están en peligro

Con el objetivo de seguir adelantando diferentes estrategias para la prevención de la violencia de género y, en especial, de la reducción del índice de feminicidios en la ciudad, la Alcaldía de Cali lanzó la estrategia ‘Cali segura para mujeres y niñas’.



“Debemos realizar una estrategia colectiva con amplia participación de la ciudadanía y de toda la institucionalidad para proteger integralmente a nuestras niñas y mujeres. No podemos permitir maltrato, abuso sexual o violencia de cualquier tipo ejercida sobre ellas y mucho menos cualquier posibilidad de asesinatos”, afirmó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y añadió que con este plan se busca orientar a las personas para que bajo cualquier circunstancia se respete a la mujer.



Lea aquí: Este es el plan para enfrentar la ola de riñas en los colegios de Cali

¿En qué consiste la estrategia?

Carlos Soler, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, explicó que el plan ‘Cali segura para mujeres y niñas’ consiste en la instalación de códigos QR en diferentes lugares de la ciudad para que si una mujer se siente en peligro, lo escanee y se comunique inmediatamente con las autoridades para activar la ruta de atención.



“Vamos a ubicar este código QR en los taxis, estaciones del MÍO, bares de la ciudad, baños públicos, restaurantes del sector gastronómico, en las discotecas y lugares de rumba, en edificios y ascensores para que una mujer que se sienta amenazada o amedrentada, lo escanee y pueda pedir ayuda”, explicó Soler.

Este es el código QR presentado para que si una mujer se siente en peligro, lo escanee y se comunique inmediatamente con las autoridades. Especial para El País

El Funcionario añadió que se trabajará de la mano con las empresas de seguridad privada para que si son testigos de algún caso de agresión a una mujer o niña, también denuncien.



“No nos callemos frente a estas agresiones y no hagamos que no las estamos viendo. Lo que estamos haciendo es una invitación especial desde la Secretaría de Seguridad y Justicia a denunciar estos casos. Esta estrategia vale la pena impulsarla”, añadió el titular de la cartera de seguridad.



De acuerdo con el Observatorio de Género de la Gobernación del Valle del Cauca, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 se presentaron 17 feminicidios, un 45 % menos que en el mismo periodo del 2020. Además, se registraron reducciones del 36 % en homicidios contra la población Lgbti y de un 6 % en delitos sexuales a mujeres. Sin embargo, se registraron incrementos en otras variables como homicidios de mujeres con un 5 % y violencia doméstica contra las mujeres en un 9 %.

Una mujer que se sienta en peligro también se puede comunicar con la Casa Matria. El número es 3158032031. Allí atienden desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 p.m.

A pesar de que los feminicidios en la región presentaron una reducción considerable el año anterior, lo que se busca desde la Secretaría de Seguridad y Justicia es no bajar la guardia y, como parte de la estrategia, también se está trabajando con el gremio de los taxistas, frentes de seguridad de la ciudad y la Patrulla Rosa.



“Hemos visto que nos fue muy bien el año pasado en disrupción de homicidios y feminicidios, pero estamos preocupados por algunas cifras que demuestran unos aumentos entre el 8 y el 28 % en estos fenómenos. Lo que nos invita a tener unos códigos QR y a hacer todas las actividades que ya he explicado. El código QR es una ruta que activa diferentes elementos de protección: Policía, Icbf, Fiscalía, el cuadrante de Policía, a quienes trabajan con infancia y adolescencia y las diferentes ofertas que tienen las secretarías para blindar y, sobre todo, denunciar. Hay que decirle a los hombres que no podemos maltratar ni dejar que las mujeres sean maltratadas”, dijo Soler.



Una mujer que esté siendo agredida tiene diferentes canales para comunicarse con las autoridades. El primero de ellos es comunicarse con la Patrulla Rosa de la Policía al teléfono 3188611522, o con la Secretaría de Equidad de Género al 3105162760. También lo puede hacer de forma virtual en www.fiscalía.gov.co y en www.policía.gov.co.