Policía acompañará reinstalación de semáforos de Autopista con Calle 26

Valentina Rosero Moreno

Un acompañamiento permanente de las autoridades se hará en la Autopista Suroriental con Calle 26, para lograr reinstalar los semáforos de dicha intersección que llevan más de un mes dañados.



Además, por dicha falta de semáforos se ha denunciado la presencia de personas cobrando por transitar por el sector, entre otros problemas de seguridad.



El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, explicó que la decisión de tomó luego de recibir denuncias de que en la zona había presencia de ciudadanos que exigían dinero para permitir el paso vehicular.



"Había unas personas migrantes que en la noche accedían y empezaban a cobrar un dinero; se pidió presencia permanente de un cuadrante, un servicio de Policía", dijo.



Además, aseguró que las autoridades van a identificar y judicializar a los ciudadanos que sean responsables de la comisión de delitos en el sector, entre ellos los hurtos y la extorsión.



"Jóvenes que en la mayoría de los casos son extranjeros y amedrantan a los guardas de tránsito, tendrán que ser conducidos para que respondan por los delitos ante un fiscal", aseveró.



Soler comentó que aunque el Alcalde y las secretarías de Seguridad y Participación habían solicitado que en la zona se adecuara un CAI, el Secretario manifestó que, por ahora, no será posible contar con este.



"El tema del CAI, en este momento no fue posible, pero hay un servicio de Policía. Ahí no se va a permitir que se extorsione, que se pidan recursos; absolutamente nada", comentó.



Dijo además que con este acompañamiento serán instalados de nuevo los semáforos del sector.



Entre tanto, mencionó que tras un acuerdo con la comunidad del sector, se determinó que los murales pintados por los hinchas del América no serán intervenidos.