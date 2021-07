"Murales de hinchas del América en puente de la Autopista Sur se mantendrán": Secretaría de Seguridad

Valentina Rosero Moreno

El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, anunció que será reforzada la seguridad en el sector de la Autopista Sur con Calle 26, donde los hinchas del América realizaron una intervención que denominaron 'Villa Diablo'.



Soler explicó que en el lugar habrá presencia policial permanente y que, tras un acuerdo con la comunidad del sector, se determinó que los murales pintados por los hinchas del equipo rojo no serán intervenidos.



Ante el rechazo a los murales del América por parte de la comunidad, el Secretario indicó que ya "se hizo una reunión, se puso en contacto a dialogar esta expresión cultural de representantes de las barras del América con el personal de la JAC. El malestar era porque las personas de la JAC habían hecho hace dos años un mural que fue pintado de rojo; entonces había una molestia".



Por lo cual, aseguró que, aunque no permitirán la invasión al espacio público y se colocará nuevamente el mural que la comunidad tenía. "La expresión cultural se mantiene, y va haber un embellecimiento en el sector", comentó.



Agregó además que, acatando las denuncias de que en el lugar había presencia de ciudadanos extranjeros que exigían dinero para permitir el paso vehicular, las secretarías de Seguridad y de Participación solicitaron presencia permanente del servicio de Policía.



"Había unas personas migrantes que en la noche accedían y empezaban a cobrar un dinero. Ahí estuvimos con el señor alcalde, con nuestra Policía y con el secretario de Participación; se pidió, de mutuo acuerdo entre todas las partes, presencia permanente de un cuadrante, un servicio de Policía, y en lo posible, un CAI", dijo.

"El tema de la expresión cultural se mantiene, va a haber un embellecimiento del sector y se colocará nuevamente el mural que la comunidad tenía", asegura Carlos Soler, secretario de Seguridad de Cali, sobre el puente que denominaron 'Villa Diablo' los hinchas del América.



Con relación a la solicitud del CAI, el Secretario comentó que, por ahora, no será posible contar con uno en el sector. Sin embargo, aseguró que el semáforo de la zona será instalando en los próximos días.



"El tema del CAI, en este momento no fue posible, pero hay un servicio de Policía; y es pedido por todas las personas. Y ahí no se va a permitir que se extorsione, que se pidan recursos; absolutamente nada", aseveró.



Soler manifestó que las personas que sean responsables de la comisión de delitos en el sector, entre ellos los hurtos y la extorsión, serán identificadas por las autoridades para que sean judicializadas.



"Jóvenes que en la mayoría de los casos son extranjeros y amedrantan a los guardas de tránsito, tendrán que ser conducidos para que respondan por los delitos ante un fiscal", precisó.

