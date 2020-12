Jhon Edward Montenegro Jimenez

En redes sociales se ha desatado una polémica por la presentación de la rapera Saya en el BoomBap Fest, evento virtual que hace parte de la Feria de Cali, en la noche de este martes.



La intervención, calificada por la misma artista como "femigansta", va dirigida a "los violadores, maltratadores y abusadores", dijo.



La artista utilizó palabras fuertes y expresiones que han causado susceptibilidad.



Saya se hizo viral tras la publicación del fragmento cuestionado en diferentes cuentas de Twitter como el de la Comuna 22.



"Acabó de suceder en la transmisión... esta es una puesta en escena y letra para la familia Caleña y el mundo ? Por favor no se ofusque con este comentario. Solo llamamos su atención", puntualizó esta cuenta en la red social.



Tras la publicación, muchos ciudadanos comenzaron a compartir y comentar el video con mensajes a favor y en contra de las palabras usadas por la rapera.

Vea a continuación el video que puede tener frases sensibles:

Don @JorgeIvanOspina .. Acabó de suceder en la transmisión... esta es una puesta en escena y letra para la familia Caleña y el mundo ? Por favor no se ofusque con este comentario. Solo llamamos su atención.. @Corfecalipic.twitter.com/ItM68iQ7bs — Comuna 22 (@22Comuna) December 30, 2020

A las múltiples críticas ciudadanas, se han sumado también los comentarios de concejales de la ciudad sobre esta intervención en la Feria virtual, que no ha escapado a la polémica desde antes de sus inicios.



"Violencia machista, no se combate con más violencia. ¡Craso error! Muy mal la lírica de la canción @Corfecali", dijo el concejal Juan Martín Bravo.



El concejal Fernando Tamayo manifestó: "Creo que tengo un concepto amplio de ARTE pero más allá de lo que yo piense esta presentación en horario familiar linda con lo grotesco y lo agresivo".



"Soy mujer y feminista a mucho orgullo, pero francamente me parece un video que promueve los estereotipos y que no tenía nada que estar haciendo en horario familiar sin advertencias. Otra pifiada del Alcalde", expuso la representante a la Cámara Catalina Ortiz.



Por otra parte, el concejal Terry Hurtado dijo: "Me encanta escuchar a Saya, una de las raperas más agudas de Cali, con una canción contra la violencia machista en la #FeriaDeCaliPorLaVida. Doble hit de

@feriadecaliof al abrir espacio a géneros marginalizados y al incorporar crítica social. Buena esa @Corfecali".



Otra que expresó su apoyo fue la concejal Ana Erazo, quien manifestó: "mientras en Cali se escandalizan porque la bella Saya le canta a los machos sus verdades por violadores, en Argentina #ellasdeciden y aprueban ley de aborto seguro y gratuito. Mucho por desaprender gente. Pero aquí vamos caminando. Gracias Saya por cantarlo, viva el hip hop".



Lea también: Feria de Cali virtual cierra con concierto, vea los detalles



El alcalde Jorge Iván Ospina no se ha referido directamente a la presentación en sus redes sociales, pero retuiteó el mensaje de apoyo publicado por el concejal Terry Hurtado y también defendió la realización de los eventos alternativos de la Feria de Cali.



"De manera que les molestan las inversiones en nuestros artistas, nuestra identidad y cultura? Como creen entonces que superaremos lo de encasillar y dañar las ideas, o los comportamientos temerarios?", aseguró en Twitter.



El BoomBap Fest fue transmitido en los canales oficiales de la Feria de Cali.