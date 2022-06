Polémica por día sin carro en Cali: restaurantes y bares, en desacuerdo con la iniciativa

El sector gastronómico de Cali se sumó a las voces que piden cambios a los días sin carro y sin moto, previstos para el sábado 23 de julio y el jueves 22 de septiembre de este año.



La estrategia de la Alcaldía busca que ningún vehículo particular se movilice por la ciudad para concientizar sobre el impacto ambiental que estos generan.



“Realizar una medida como estas en un día sábado, por ejemplo, no apoyará en nada la recuperación y mucho menos la articulación de diferentes sectores de la economía”, aseguró Brany Prado, director de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica - Capítulo Valle.



Explicó que si bien están de acuerdo con la estrategia, es ideal que el primer día sin carro se realice un lunes, cuando la afectación económica en los restaurantes sea menor. Según Prado, “así también podremos evitar los efectos sobre el sector turístico y podemos hacer un trabajo participativo de diferentes campos de la economía caleña”.



Sobre el tema, Manuel Pineda, director regional de Asobares, enfatizó que justo los dos días sin carro y moto que se tienen planeados “estarían afectando más del 70 % de las ventas de los establecimientos durante los fines de semana, perjudicando a muchas familias que trabajamos y que estamos recuperándonos de la pandemia”.



Pineda recordó que el gremio ya ha atravesado por diferentes situaciones que han reducido sus ganancias de manera significativa, como el paro, tres periodos de ley seca consecutivos por las elecciones presidenciales y una ola invernal que “nos está dejando casi en la quiebra, con un descenso en las ventas de un 40 %”.



El vocero del gremio exhortó: “Hacemos un llamado urgente al alcalde Jorge Iván Ospina para que esta medida sea otros días como domingo o entre semana, para que no termine de quebrar este sector del entretenimiento”.



Una posición contraria a estas opiniones fue la de Grecocentro. “Como gremio sabemos la importancia de incentivar el cuidado del aire y las dinámicas alternativas de movilidad. Sabemos que son formas tempranas de buscar otras estrategias de ciudad para una mejor calidad de vida”, afirmó la presidente de la entidad, Verónica Maldonado.



Por su parte, Paola Sánchez, de la Asociación de Clubes de Moteros de Cali, comentó: “Me parece una medida absurda. Yo creo que más que esa clase de propuestas, las autoridades deberían enfocarse en la malla vial, en arreglarla, porque eso provoca accidentes. Hay cosas más importantes”, dijo.



Agregó que “esto no solo es malo para nosotros, sino para todas las personas. Si tuviéramos un servicio público de excelente calidad, créeme que todo el mundo lo apoyaría, pero el servicio del MÍO es pésimo”, aseveró Sánchez. Otros respaldan la medida



Expertos en movilidad sí apoyan los días sin carro. La docente Janeth Mosquera, del Instituto del Peatón de la Universidad del Valle, opinó que esta es una iniciativa demostrativa para “decirle a la gente que es posible moverse por Cali sin carro y se aprovecha para medir la calidad del aire, ver qué tanto es el aporte del transporte motorizado en nuestra calidad de vida y también sirve como un ejercicio de integración social en espacio público”.



Mosquera agregó que transportarse en MÍO, bicicleta o a pie contribuye a la movilidad ambiental y sostenible. La estrategia, a su juicio, también incentiva a realizar el trabajo en casa, lo que disminuye los costos que implica el transporte particular.



“Siempre habrá contradictores. Las decisiones afectarán a unos y favorecerán a otros, pero en términos de política pública, uno busca que las instituciones beneficien a la mayoría y esto es lo que ocurre si queremos mejorar la calidad del aire”, sostuvo la docente.



Algo similar expresó Duvalier Sánchez, activista por la movilidad sostenible y representante a la Cámara por el Valle: “Celebro mucho que la Administración impulse dos días de respiro para la ciudad. Además contribuirá a que en esos días disminuya el ruido y la siniestralidad vial”.



Sobre la polémica, William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, informó que no cree viable cambiar las fechas ya propuestas para los días sin carro y moto, pues considera que no perjudica a los comerciantes de la ciudad, en especial los de la noche.



Esto teniendo en cuenta que la medida termina a las 7 de la noche. “No entiendo cuál es la afectación que dice Asobares que tendrían sus agremiados, pues estos funcionan en unas horas por fuera de la jornada”.