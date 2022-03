Polémica: hay versiones contrarias sobre el aval para fiesta callejera en el centro de Cali

Gran controversia ha despertado en Cali el aval que la Alcaldía le daría a los organizadores de 'La calle del sabor', la rumba callejera que se realiza en el centro de la ciudad, pues por el contrario, algunos funcionarios aseguran que realizarán controles a la misma.



Miembros de la Alcaldía se habrían reunido con los organizadores de la fiesta callejera, la cual se desarrolla desde hace un tiempo cada viernes en la noche, sobre la Carrera 3 con Calle 10.



Según Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, se iban a organizar para el desarrollo de la rumba. Sin embargo, Carlos Soler, secretario de Seguridad, negó esta afirmación y por el contrario, aseguró que se adelantarían operativos por no contar con los debidos permisos.

Por su parte, desde la Secretaría de Cultura confirmaron el acompañamiento a esta festividad, buscando replicar en ella otros ejercicios llevados a cabo en otras celebraciones.



"Nosotros desde la alcaldía no queremos generar una decisión radical de prohibir la fiesta, por el contrario, se trata de acompañar lo que ahí está pasando porque, entre otras cosas, le está permitiendo generar ingresos a cientos de personas y a los establecimientos comerciales que están ahí", expresó el secretario de cultura, Ronald Mayorga en diálogo con Blu Radio.



Según el jefe de la cartera de cultura de Cali, la idea es organizarse a tal punto de permitir el tránsito de forma tranquila por las vías de ese sector de la ciudad.



"Vamos a poner reglas del juego claras, de convivencia, para que ese disfrute del espacio público y de la calle sea bajo la perspectiva de respeto, orden y tengamos protocolos que permitan que no vaya a ocurrir una tragedia, que no vayamos a tener ruidos y robos. La idea es que podamos tener un enmallado en el menor tiempo posible y una especie de circuito de movilidad, entrada y salida", añadió el funcionario.

Gremio de bares y discotecas protestan

Mientras la Alcaldía pretende dar el aval a este tipo de fiestas en la calle, los dueños de bares y discotecas se oponen a esto, pues aseguran que para el funcionamiento de sus establecimientos hay más "trabas" y procesos por parte de las autoridades para que puedan funcionar.



Además, algunos concejales de Cali afirman no entender cómo las autoridades podrán controlar a las cerca de 600 personas que se reúnen en la calle con música y licor.



"Al principio implícitamente se hacen los de la vista gorda con este tipo de manifestaciones y posteriormente las legalizan. Lo grave es que siendo flexibles con lo que sucede ahí, eso mismo va a suceder en otros sectores de Santiago de Cali y en el oriente, porque la gente que comienza con este tipo de manifestaciones van a encontrar la justificación", aseveró el concejal Fernando Tamayo.

Mientras que el concejal Roberto Ortiz cuestionó el actuar del alcalde Ospina para dar aval a este tipo de celebraciones callejeras.



"El alcalde Jorge Iván Ospina insiste en el desorden dentro de la ciudad y por eso tenemos un crecimiento desmedido de la invasión del espacio público. Cualquier ciudadano pone su negocio casi que en la carretera y la pregunta es: ¿Para qué están los empresarios que tienen sus negocios, bares y discotecas si el alcalde va en contra de ellos?", dijo.



Finalmente, el secretario Mayorga le pide empatía a quienes no están de acuerdo con este tipo de festividades, pues asegura que tanto propios como visitantes tienen derecho al disfrute, siempre y cuando no se violen los del resto de la ciudadanía.