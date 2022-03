Habitantes del sector aledaño a Cristo Rey protestarán por los problemas de movilidad

Los habitantes del sector de Cristo Rey denunciaron problemas de movilidad en la vía que conduce hacia el monumento caleño. Aseguran que esta problemática se agravó luego de la apertura de un nuevo establecimiento comercial.



Los vecinos de la zona protestan que los carros y motos que llegan al lugar, estacionan a lado y lado de la vía, dejando muy poco espacio para el flujo vehicular y provocando caos en la vía.



Luego de esto, las personas aseguran que el trayecto desde el antiguo Seguro Social hacia el sector de unidades residenciales pasó de ser de cinco a minutos a casi hora y media.

En diálogo con Blu Radio, Yiryis Seba, vecina del sector, denunció la problemática de movilidad que tiene cansados a los habitantes de la zona.



"Las carreteras son muy angostas, el sitio no está adecuado con buenos parqueaderos y la gente, por venir a conocer, parquea a lado y lado. Los residentes del sector somos los que nos vemos perjudicados", expresó.



Según estas personas, pese a que hubo presencia de agentes de tránsito e incluso Esmad, no hicieron mucho por controlar el tráfico.



"El trancón iba desde la avenida Circunvalar y las autoridades se han hecho presentes en el lugar, pero no hacen nada. Se quedan parados en el lugar mirando el trancón que hay. Esto ha sido completamente catastrófico dado que la zona tiene pocas vías de acceso y adicionalmente por seguridad las alternas no son viables. Nos preocupa que en caso se una emergencia no haya por dónde transitar", afirmó Angélica Amaya.

Piques ilegales, otro dolor de cabeza

Los habitantes del sector de Bellavista también han alzado su voz en protesta por los constantes piques ilegales que se realizan en la zona, poniendo en riesgo a los distintos actores viales.



"Para entrar al barrio nos toca hacer un retorno en el sector donde venden los choclos y para salir hay que hacer un retorno también hacia el acueducto. Esto nos ha afectado en los últimos años porque las ambulancias ni nadie puede salir a la carrera y ahora con la creación de este negocio, nos afectó más fuera del problema de los piques", dijo una habitante de la zona.



Por esta razón, vecinos de la zona anunciaron que el próximo 26 de marzo, realizarán una protesta y, de ser necesario, cerrarán la vía con el fin de ser escuchados y que sus quejas sean atendidas por las autoridades de la ciudad.