Responsable de atacar bus del MÍO pidió disculpas por su error

Este martes, 22 de marzo, el responsable del ataque al MÍO se presentó ante la secretaría de Seguridad y Justicia para aceptar su error y pedir disculpas públicas tras la agresión que protagonizó el fin de semana pasado.



José Tomás Ocoró Piedrahita, responsable del hecho, pidió disculpas a la ciudadanía, al conductor del bus y a los pasajeros por haber agredido con un objeto el parabrisas del ómnibus, argumentando que fue un ataque de ira, hecho que jamás volverá a ocurrir.



“Estoy muy apenado con todo lo que hice. La verdad fue un momento de ira y esto jamás va a volver a suceder”, señaló Ocoró Piedrahita.

Así mismo, José Tomás Ocoró Piedrahita le mando le mando un mensaje a toda la población caleña para que respete el transporte masivo, pues es este, uno de los únicos medios con los que cuentan para desplazarse de forma segura.



"A todos los jóvenes, que no destruyamos el MIO, por favor. Este es un servicio para todos nosotros. Yo me siento arrepentido de todo lo que hice, yo no sé cómo lo voy a pagar pero así sea con trabajo a pagar mi acto malo y pido perdón a toda la población, aquí adelante del mismo conductor que sintió pánico conmigo y a la población", agregó Ocoró Piedrahita.



Cabe señalar que el secretario de Seguridad, Carlos Soler informó días atrás que había interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de este sujeto, por lo que su presencia ante la entidad transformó los hechos.



Y es que tras una reunión con la Fiscalia, el CTI, Metrocali, el operador, el conductor y el atacante, se determinó que este caso no se trataba de terrorismo, por lo que no será condenado.



Así mismo, Soler aseguró que el "atacante pagará una indemnización y hará una serie de actos pedagógicos invitando a los ciudadanos a proteger el transporte público".