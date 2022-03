Controversia por fallo que ordena recuperar el espacio público de Puerto Rellena

Una controversia ha generado en Cali un fallo que ordena recuperar el espacio público en el sector de Puerto Rellena, oriente de la ciudad, donde se han realizado varias construcciones, entre ellas el monumento conocido como 'Resistencia'.



Aunque desde la Alcaldía aseguraron que el monumento no deberá quitarse porque esté cuenta con el permiso de Planeación Municipal, la orden de un inspector de Policía ha enfrentado a la administración municipal con algunos concejales que dicen que sí debe retirarse la estatua que fue construida durante el estallido social de 2021.



Según el concejal Roberto Rodríguez, del Centro Democrático, esta orden sí incluye el desmonte de la estructura que fue construida por manifestantes durante el Paro Nacional.



"El inspector de Policía de la Comuna 2 ha proferido un fallo en favor de los caleños, establece ordenar de forma inmediata la recuperación del espacio público de la Calle 36 entre carreras 46 y 48. Lo que está expresando es que se debe remover lo que han llamado el monumento a la 'Resistencia' que está en ese sector", manifestó el Cabildante.



Sin embargo, el secretario de Seguridad, Carlos Soler, desmintió lo indicado por Rodríguez y recalcó que el fallo de primera instancia no ordena demoler la estructura. Además, manifestó que quienes aseguran lo contrario están buscando generar conflictos confundiendo a la ciudadanía.



Según explicó Soler, entre diciembre y enero se presentaron inquietudes de la Procuraduría, la Defensoría y la Personería sobre si unas casetas ubicadas al lado derecho e izquierdo del monumento tenían permiso para haberse construido, por lo cual, se desplegaron actividades para verificar el requerimiento de las entidades.



"Hay una subsecretaría de Acceso a los Servicios de Justicia donde están los inspectores. Se abarca esta solicitud porque las casetas quedaron ubicadas cada una en una comuna diferente con el separador en medio de ellas, nada que ver con el monumento porque este sí tiene un permiso de Planeación. El fallo es sobre las casetas del lado derecho porque de las de la izquierda está pendiente el fallo de otro inspector", mencionó.



Además, agregó que "esperamos que la próxima semana esté el otro fallo. El de este martes fue pasó segunda instancia y soy yo quien se encarga de definir parte. Es falso que se haya ordenado demoler el monumento, hay quienes están manifestando lo contrario para generar controversia y confundir".



Entre tanto, el Secretario indicó que el paso a seguir es que se va a revisar el fallo que fue presentado este martes para determinar si se modifica o si se aplica tal cual lo presentó el inspector. "No hay que engañar a la comunidad, no se puede tergiversar el fallo. Quienes están tratando de generar controversia están expresando a la comunidad es discursos de odio", precisó.



Teniendo en cuenta que frente a la información de que demolerían la estructura los habitantes del sector aseguraron que saldrían a manifestarse, desde la Alcaldía advirtieron que no permitirán que en la ciudad se vuelvan a presentar bloqueos o afectaciones al orden público.