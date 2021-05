Piden que corredor humanitario sea las 24 horas

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Si bien ya se habilitó el corredor humanitario para el ingreso de alimentos a Cali a la altura del puente de Juanchito, algunos comerciantes aún se preguntan si este funcionará las 24 horas, dada la escasez y encarecimiento de los productos que todavía se presenta en las galerías de la ciudad.



El gerente de Cavasa, Carlos Arturo Alomía, contó que anteayer se lograron ingresar 110 toneladas de comida que estaban represadas en la carretera a la altura del sector de Villa Gorgona, así como otras 200 de la central, con destino a Candelaria y a la capital vallecaucana.



Sin embargo, explicó que para lo que resta de esta semana no se podrán ingresar más productos, dado que “en los acuerdos con los representantes del paro, estos exigieron que solo se permitiría el acceso de la comida proveniente de Cavasa cada ocho días, o sea solo los días miércoles”.



Para el gerente de la central de abastos, esto es preocupante, pues todavía hay alrededor de 4000 toneladas de comida que esperan su llegada a las galerías, por lo que se teme que algunos productos pierdan su vigencia al ser perecederos.



“Mientras el campesino no pueda sacar su producción, quedará muy difícil hacer llegar esta a la mesa de los consumidores. Estamos a la expectativa de que se pueda habilitar de manera permanente un suministro de los alimentos a la ciudad”, aseveró Alomía.



No obstante, el padre Dagoberto Cárdenas, vicario para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Arquidiócesis de Cali, le dijo a El País ayer que tras una reunión en la tarde ya se concertó con los manifestantes para que el corredor humanitario opere las 24 horas.



En este sentido, se supone que ya no tendrían lugar los horarios en los que funcionaba el ingreso de los alimentos por la vía Juanchito, como habían manifestado algunos distribuidores de la región.



Según contó el padre Cárdenas, “se han establecido cuatro puntos principales en las mesas de diálogo. Primero, garantizar el derecho a la salud, por lo que se exige el respeto a las misiones médicas en el transporte de pacientes y alimentos. Segundo, el tema de salubridad para el paso de los camiones de basura. Tercero, la alimentación. Y cuarto, el paro de combustible, que permite la movilidad de los puntos anteriores”.

Lea también: Basuras acumuladas, otro problema que se agrava en Cali



Y en cuanto al resto del Valle, el vicario agregó que ya “hemos coordinado con los sacerdotes de las pastorales sociales de Palmira, Buga y Cartago para habilitar más puntos de acceso. Aunque lentamente, los productos van a llegando”.



De hecho, Trinidad Escobar, gerente de la galería Porvenir, afirmó que los comerciantes y distribuidores que llegan de municipios aledaños se ven obligados a pagar ‘vacunas’ en algunas barricadas para así llegar a su destino.



“Así le pasó a un concesionario de la galería que venía desde Guacarí y quien tuvo que pagar en efectivo y parte de su mercado para atravesar por diferentes puntos. Es por eso que algunos productos han llegado más costosos, pues de lo contrario el vendedor presentaría pérdidas”, anotó Escobar.



A esto se suma que, por el momento, los comerciantes de Porvenir y de otras galerías, al igual que tenderos, se están provisionando en Santa Elena, en donde algunos ciudadanos han denunciado supuestos casos de especulación.



Así contó su experiencia la compradora Sonia León: “El desabastecimiento es casi total y los precios están por las nubes. Solo conseguí un poquito de cebolla larga, a $3300 pesos la libra; el plátano, a $4500; pimentón, a $3500; cebolla morada, $4000; y el lulo, $3500. Y la calidad de los precios es regular tirando a mala”. Al parecer, esta situación también ha llegado a la galería Alameda, en donde si bien estuvo muy bien surtida, se denuncia que los precios han incrementado un 300%.



Por su parte, la secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Maritza del Carmen Quiñones, señaló: “Dada la magnitud de las limitantes que tenemos para que se pueda lograr esto por la carencia de transporte, de gasolina y de otros productos que son importantes, se viene adelantando la mesa de abastecimiento de alimentos”.



Es por eso que el primer objetivo de las autoridades regionales es lograr un cordón humanitario que garantice el transporte de alimento en todo el Valle del Cauca.



“Segundo, organizar los circuitos cortos de comercialización en cada municipio con el fin de atender los mercados locales a través de los mercados campesinos que se da en cada uno de ellos a través de diferentes estrategias. Y como tercera medida se está buscando que esté cordón humanitario también pueda abastecer lo que es las plazas grandes como Cavasa y Santa Elena para garantizar a toda la población vallecaucana que podamos alimentarnos con productos de calidad”, detalló la funcionaria.

La Gobernación ha afirmado que si usted sospecha de casos de especulación, denúncielos a través del contacto 3184151507.