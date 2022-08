Piden a las EPS e IPS acelerar estrategias para evitar el vencimiento de vacunas anticovid en Cali

La Secretaría de Salud de Cali realizó un nuevo llamado a las EPS e IPS para que aceleren las acciones y estrategias para evitar vencimiento de vacunas contra el covid-19, específicamente, de un lote de biológicos Pfizer.



En Cali, si no se aplican en lo que resta del mes, se estarían venciendo 27.000 dosis de Pfizer. Además, hay 19.822 vacunas de Sinovac en la ciudad que se vencen en septiembre.



El pasado miércoles 24 de agosto, la Secretaría de Salud informó que se logró que las IPS recibieran el biológico y solo una decidió no hacerlo.



Frente a esta situación, la Secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, dijo que se están adelantando acciones ante las entidades reguladoras, pues se considera que esta EPS que se niega a recibir el biológico, está poniendo en riesgo la salud de la población afiliada.



"La segunda entidad a la cual vamos a oficiar es a la Personería, porque se está hablando de salvaguardar la vida de las personas y de mantener el estado inmunológico, no solamente individual sino colectivo de la ciudad", afirmó Torres.



Según las últimas cifras que se tienen, solo el 45,5% de la población ha reforzado el esquema de vacunación y tan solo el 10,7% ha accedido a la segunda dosis de refuerzo.