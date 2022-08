Pico y placa en Cali: el martes inician sanciones a conductores que incumplan con la medida

A partir de este martes 16 de agosto las autoridades de movilidad empezarán a colocar comparendos a aquellos que incumplan con las estipulaciones que contempla el nuevo pico y placa en Cali.



Así lo confirmó el secretario de Movilidad de la ciudad, William Vallejo, quien explicó que entre el 1 y el 12 de agosto se realizaron jornadas de sensibilización y pedagogía para que los caleños se adecuaran al nuevo horario de la medida, por lo tanto, no se colocaron comparendos por incumplirla.



Lea además: La movilidad en la ciudad, la deuda de Cali con la población con discapacidad



Al respecto, el Secretario explicó que los ciudadanos ya deben tener claro cómo, desde el pasado 1 de agosto, funciona la nueva medida de pico y placa en la ciudad porque, según recalcó, en las últimas dos semanas se implementaron diferentes puestos pedagógicos con este fin.



"A partir del martes 16 de agosto ya entraremos con el esquema pecuniario de inmovilización de vehículos a todo aquellos que no acaten la medida. Han sido dos semanas durante las cuales informamos sobre estos cambios, en distintos puntos y puestos de control", señaló Vallejo.



Lea también: Hurto afecta la limpieza de las aguas en La Laguna Charco Azul



Cabe recordar que desde el pasado 1 de agosto inició la nueva medida del pico y placa en Cali, la cual es de 14 horas continuas de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.



La rotación del pico y placa para este segundo semestre del año quedó así:



Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.