Personería sancionó al director de Planeación de Cali por aprobar licencia del 'Monumento a la Resistencia'

La Personería de Cali sancionó por ocho meses al director de Planeación Municipal, Ricardo José Castro, debido a la aprobación de la licencia del ‘Monumento a la Resistencia’.



Esta decisión es un fallo en primera instancia, según informó la Personería, y se fundamenta en que este monumento se construyó y se le entregó licencias en un lugar en el que estaba pensado que pasara una estación del MÍO, durante la época en la que Castro fungía como subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico de la ciudad.



“El Ente de Control, comprobó que el funcionario desconoció obligaciones contenidas en el Convenio Interadministrativo vigente entre la Alcaldía Distrital, Metro Cali, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaria de Infraestructura y Valorización, para la intervención, ocupación, utilización de vías y espacio público de la ciudad, desatendiendo la exigencia de contar con la aprobación previa de dichas entidades y especialmente de Metro Cali S.A con respecto a la intervención del separador de la Calle 36 con Carrera 46, que ya contaba con aprobación previa para el desarrollo de las obras de la Troncal de Oriente”, informó la Personería Municipal en un comunicado.



Lea además: Al MÍO ni siquiera le respetan su carril: 700 personas han sido multadas este año por invadirlo



Entre otras razones, el ente de control informó que el funcionario omitió su responsabilidad de otorgar alternativas a Metrocali tras verse afectado el trazado de la Troncal del Oriente, como también no notificó al ente gestor del MÍO sobre estas decisiones.



“La conducta del funcionario fue calificada como falta grave a título de culpa grave, decisión contra la que procede el recurso de apelación, la cual cursará trámite de consulta ante el Personero Distrital de Santiago de Cali”, agregó la Personería.



Ricardo Castro, a quién la Personería Municipal está sancionando, informó que se acogerá a su derecho de apelación.



“Si bien la licencia de este monumento se emite posterior a su construcción se dio dentro del marco legal, y luego con un trabajo técnico arduo se determinó la estabilidad de este y todos los actos legislativos para un acto administrativo por el cual hoy me sancionan”, respondió Castro.



Lea también: Alcaldía exigirá un plan de contingencia a la constructora del muro caído en Juanambú



Además, el funcionario opinó que este monumento fue construido en un momento neurálgico para la ciudad y aportó como herramienta para solucionar los problemas del estallido de 2021.



“Nuestra responsabilidad como Alcaldía siempre fue salvaguardar la vida y utilizar el diálogo como instrumento para restablecer la paz en la ciudad. En los próximos días apelaré porque este procedimiento se dio dentro del marco legal. Este procedimiento es contra mí y no afecta al monumento”, concluyó Castro.



He sido notificado del fallo disciplinario en Primera instancia por otorgar licencia al monumento de la Resistencia cuando fui Subdirector, pese a haberlo realizado bajo el marco legal.

Desde la @AlcaldiaDeCali apelaremos, pues estamos seguros de la veracidad de nuestro trabajo. pic.twitter.com/DVsPfuUamg — Ricardo Castro Iragorri (@rcastroiragorri) March 1, 2023