Alcaldía exigirá un plan de contingencia a la constructora del muro caído en Juanambú

Un plan de contingencia y mitigación fue pedido por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali a la constructora del proyecto en Juanambú, en la Carrera 47 entre Calles 23 y 18, el cual presentó el derrumbe de un muro en la noche de este lunes.



Lo anterior, con la intención de evitar que los predios vecinos, especialmente dos de ellos, tengan la posibilidad de desplomarse por los daños que el derrumbe les causó en la estructura subterránea.



“Se va a suspender la obra en lo que compete a aumentar el número de metros construidos o el sótano en la parte de la excavación, y se deja que presenten este plan. Una vez hecho esto, con la Curaduría, la Secretaría de Seguridad y Justicia y Emcali se le podría permitir el inicio de las obras, y eso ya lo haría específicamente el Inspector de Policía”, manifestó el secretario de Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano.



Debido al colapso de este muro, la Alcaldía en conjunto con la Policía de Cali tuvieron que evacuar cuatro predio aledaños, lo que significó que 27 personas fueran reubicadas momentáneamente en un hotel.



“Es un edificio de 7 pisos con dos sótanos, estaba en el proceso de excavación y lo que se puede apreciar es que la excavación hizo inestables los edificios vecinos, especialmente dos. Ya Emcali estuvo aquí para mirar las filtraciones de agua, también toda la Alcaldía acompañando este proceso”, comentó Zamorano.



De acuerdo con el funcionario, toda la Alcaldía ha estado acompañando este proceso y, afortunadamente, no hubo personas afectadas.

Asimismo, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali indicó que lo que viene en este tema es que “se seguirá expectantes a que la constructora presente su plan de contingencia y mitigación”.



Hasta el momento, no se ha revelado el nombre de la empresa constructora de esta obra. Asimismo, al cierre de esta edición la entidad no se pronunció frente a este hecho que puso en alerta a los vecinos de este barrio.