Personería abre investigación a agente de tránsito por caso de presunta negligencia

La Personería de Cali abrió investigación disciplinaria al agente de tránsito señalado de un presunto acto de negligencia en medio de una emergencia médica.



El ente reveló además su "profunda preocupación" frente a los hechos, en los cuales se vio comprometida la vida de una persona de la tercera edad.



Los hechos se registraron la semana pasada y fueron denunciados en un video difundido a través de redes sociales por el hogar geriátrico Jesica Portillo.



Según el clip, el funcionario detuvo el vehículo particular en el que era transportado de urgencia un adulto mayor, luego de que la conductora omitiera una señal de tránsito. La mujer que conducía el auto aseguró que, a pesar de que insistieron en que no podían perder tiempo valioso, el agente detuvo el automóvil por varios minutos, indicando que lo iban a inmovilizar.



"Lamentamos profundamente lo sucedido y tomaremos las acciones pertinentes con respecto al actuar de estos funcionarios públicos; no podemos permitir que casos como estos se repitan en la ciudad", indicó el personero de la ciudad, Harold Andrés Cortés Laverde.

Cortés Laverde agregó que "si bien es cierto que nuestra tarea como funcionarios públicos es velar por el cumplimiento de la ley, debemos tener la capacidad de dilucidar y ponderar las acciones a tomar para, a la par, garantizar los derechos humanos en cada situación, y sobre todo cuando el derecho involucrado es el de la vida, que debe primar por encima de los demás".



El personero aseveró que se realizarán capacitaciones en Derechos Humanos para los agentes de tránsito, como medida preventiva.



Así mismo, hizo un llamado a los servidores públicos "a cumplir a cabalidad el ejercicio de sus funciones, sin que ello signifique que dejemos de lado la solidaridad, la empatía y al respeto por los derechos humanos".

Lo que dijo Movilidad

Tras la divulgación del video, el Subsecretario de Movilidad, Edwing Candelo, lamentó el pasado viernes los hechos y manifestó que el caso será revisado porque habrían algunas inconsistencias.



"No somos los indicados para establecer un dictamen médico; sin embargo, lo que sabemos es que fueron tres minutos, no 15 como la persona manifiesta, pero la invitamos para que miremos juntos si esto afectó o no la situación del adulto", comentó Candelo.



Según explicó el Subsecretario, antes de manifestarle al agente que transportaban a un adulto de la tercera edad con una condición de salud crítica, las personas del vehículo primero mostraron un carnet, por lo cual, el guarda no habría conocido la situación de inmediato.



"El agente los requirió y ante ello, antes de manifestar que había una condición de enfermedad, al parecer quisieron expresar que había un carnet por encima y eso fue lo que él (el agente) primero revisó antes de darle continuidad a la movilidad de estos ciudadanos", indicó.