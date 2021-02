Perra bulldog muere luego de ser transportada de Medellín a Cali

angela marcela alvarez

París, una Bulldog Francesa de 2 años y tres meses, murió este miércoles en Cali después de que su dueña la enviara desde la ciudad de Medellín por medio de la empresa Aerocafeteros. Al parecer, el motivo de su muerte fue un golpe de calor, el cual le generó diversas convulsiones provocándole la muerte.



“Ella pesaba más de 10 kilos, averiguamos por avión y no se podía enviar por este medio ya que ellos son braquiocefálicos y no los pueden poner en carga. Preguntamos en otra empresa de transporte para que se fuera por la terminal, pero la metían en la bodega del bus, entonces la única manera fue enviarla por esta empresa”, explica su dueño Winston Sánchez.



París fue enviada en horas de la noche de la ciudad de Medellín hacia Cali, y debía llegar alrededor de las 8 de la mañana, pero arribó en horas de la tarde.



Sus dueños se comunicaron con la empresa y les informaron que a la 1:00 p.m. estaría llegando su mascota. A esa hora se dirigieron al lugar y encontraron a empleados de la transportadora echándole agua a su perrita París.



En el lugar, la mascota estaba convulsionando y en muy mal estado de salud, y, después de varios intentos de estabilizarla, la perrita murió. De acuerdo con su dueño, la mascota fue transportada en una turbo pequeña, sin ventanas y sin la ventilación adecuada, además sin personal calificado para una emergencia.



Según Sánchez, la empresa no se haría responsable del suceso por la firma de un documento de desistimiento.



“Yo lo había leído el día que envíe la perra y dice que por hurto o muerte no se hacen cargo, y si responden es por máximo 300 mil pesos, pero esto no es por dinero, porque la mascota de uno es como un hijo. Mi esposa y yo no hemos podido tener hijos y ella era como una hija para nosotros”, afirma Sánchez.



París fue llevada a una clínica veterinaria donde le están haciendo la necropsia correspondiente para establecer los motivos de su muerte. Los dueños esperan que en horas de la tarde le entreguen su mascota para cremarla y realizarle una ceremonia de despedida.

“Para mucha gente esto podrá ser loco, hay situaciones más complejas en la vida, pero ella era como nuestra hija. A mi lo que me deja sorprendido es la manera del dueño de la transportadora, uno no está buscando nada y dicen este tipo de cosas, y así como nosotros confiamos en esta empresa hay mucha gente que también lo hace y no tienen los medios de transporte adecuado, solamente se lucran por prestar un servicio”, finaliza Sánchez.



Es lamentable que esto ocurra, tal vez muchos culparan a los dueños pero no es así, ellos confían en una supuesta empresa que sabe del tema y no fue así, es más el bebedero que pagaron nunca fue puesto para que la mascota pudiera en el camino refrescarse. pic.twitter.com/7361R8FIt0 — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) February 25, 2021

El caso fue denunciado a través de Twitter, donde el ciudadano Camilo Chará expuso la situación.



"Muchos colombianos no conocen que por la raza de sus mascotas, no pueden viajar en guacales y es responsabilidad de las empresas informar a los ciudadanos para que no ocurran hechos lamentables como este. El llamado es a las autoridades para que vigilen si estas empresas cumplen con los protocolos para transportar mascotas", dijo Chará, defensor de los derechos de los animales.



Este caso recuerda lo ocurrido con Homero, un perro American Bully que murió mientras era transportado en un vuelo que cubría la ruta Puerto Asís - Cali. El animal fue transportado en la bodega del avión, lo que le generó hipotermia e hipoxia. De acuerdo con su dueña, María Fernanda Echeverry, cuando fue a ver su mascota estaba debajo de todas las maletas sin vida.



La aerolínea EasyFly expidió un comunicado afirmando que la transportadora desconoce las condiciones de salud con la que los animales abordan el avión, siendo sus dueños las personas indicadas para determinar si el animal pude viajar o no.