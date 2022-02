Peatonalización del Parque del Perro: esto dijo el Director de Planeación de Cali al respecto

Gran polémica ha despertado la decisión de la Alcaldía de peatonalizar parte de las vías aledañas al Parque del Perro en el barrio San Fernando, en el sur de la ciudad.



El proyecto inició retirando las vallas que delimitaban los espacios que los establecimientos comerciales de la zona usaban para atender al público y posteriormente se instalaron unas materas para dicho fin de peatonalizar el sector.



Ante esto, se pronunció el Director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras, quien aseguró que este proyecto está contemplado desde hace unos años atrás en la Unidad de Planificación Urbana (UPU).

"La segunda calzada de la Carrera 34 está priorizada desde el año 2018 en el marco de la UPU número nueve, para hacer un bulevar peatonal. Aquí va a existir el parque lineal Bulevar de la carrera 34 y va a ser peatonal. Eso en atención a la falta de espacio peatonales para un barrio que es tradicional, que es de población adulto mayor, con unos andenes muy irregulares que no permiten la circulación de sillas de ruedas y coches de primera infancia, y se requieren espacio peatonales", aseguró el funcionario.



Según Barreras, la inversión para este proyecto será de aproximadamente $9 mil millones de pesos y contará con, entre otras cosas, andenes en adoquín y una cicloruta.



"Esa obra civil, que no ha empezado, y que empezará cuando terminemos los diseños y la concertación con la comunidad, podrá costar al rededor de $9 mil millones de pesos", expresó.



También, afirmó el funcionario, que se le concedió a la Asociación Colombiana de Restaurantes, Acodres, una licencia temporal por el término de tres meses para ocupar estos espacios para el aprovechamiento económico mientras comienzas las obras.



De igual forma, se refirió a las polémicas materas, instalación que ha sido fuertemente criticadas por la comunidad y que hace un par de años también se utilizaron en otros puntos de la ciudad.



"Estos elementos de urbanismo táctico tienen la ventaja de que son provisionales y temporales, ensayamos una solución y si no funciona, se pueden remover, son elementos que no son permanentes y por eso son muy baratos. Estos tanques costaron $270.000 cada uno, para un total de $9.500.000. Con estos elementos esperamos preservar el espacio que se le ha ganado al carro particular, para poder transformar este espacio en un bulevar peatonal", comentó.

De acuerdo con el Director de Planeación de la ciudad, la obra comenzará "una vez terminemos la ruta de concertación con la comunidad, una vez tengamos muy claro cuál va a ser el uso que le daremos a ese espacio peatonal, y una vez terminemos la etapa de diseño a nivel de detalle".

Sobre la movilidad de vehículos en el sector

Barreras señaló también que este proyecto se hace para reducir el impacto que el tráfico ha tenido sobre este barrio.



"No es justo con la comunidad del barrio San Fernando, que todos los caleños que vienen del sur y quieren salir a buscar la Avenida Circunvalar, terminemos impactando el barrio San Fernando, ese tráfico de paso tendrá que tener otra solución que la estamos estudiando", afirmó.



Según el funcionario, se realizó un estudio de movilidad previo a iniciar el proyecto, para constatar qué tanto afectaría el tráfico del lugar.



"El estudio nos arrojó que esta segunda calzada no le aporta mucho a la movilidad del sector, porque cuando viene subiendo la 34 desde el estadio, viene en una sola calzada de dos carriles, entonces más tráfico hace ampliarla a cuatro carriles para volverla a reducir a dos aquí en el Parque del Perro, que mantener el flujo continúo de dos carriles. Entonces esta es una calzada que tiene cinco cuadras de longitud y que no le aporta mucho a la movilidad del sector, en cambio sí son muchos los espacios peatonales que puede ganar la comunidad", explicó.



El bulevar peatonal está proyectado para ser conectado hasta la Calle 5, con el Parque Panamericano y con el estadio.