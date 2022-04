“Para Colombia se fue un ídolo, a mí se me fue mi padre”: Sebastián Rincón, hijo de Freddy

Horas después del fallecimiento de Freddy Rincón, su hijo, Sebastián, quien juega en el fútbol de Argentina, habló este Jueves Santo un instante para Espn y no pudo continuar en medio de las lágrimas de tristeza.



“Les agradecemos a ustedes (la prensa) y todas las personas que nos han dejado mensajes positivos; han sido de gran ayuda para nosotros, para poder sobrellevar este momento tan difícil”, relató el hijo mayor del exjugador de la Selección Colombia desde las afueras de Medicina Legal, al sur de Cali.



“Para Colombia se fue un ídolo. A mí se me fue mi padre, mi modelo a seguir. Siento que hay un ángel más en el cielo que nos está cuidando. Hay que ser fuertes y sé que nos va a guiar por el mejor camino”, expresó.



“Mi papá brindó muchas alegrías. Fue una persona muy alegre. Los que lo conocen saben que fue una persona muy dada a su gente, y por eso recibe el cariño de todo el mundo. Eso me enorgullece mucho y nos da razones a mí y a mi familia para seguir adelante”, manifestó Sebastián.



“Muchas cosas me quedan de mi padre. Cuando debuté… muchas cosas”... En ese momento, las lágrimas y la tristeza le cortaron el testimonio a Sebastián Rincón para Espn.

