Ocupación de UCI en el Valle: menores de 50 están llegando a cuidados intensivos por covid-19

Álvaro José Carvajal Vidarte

La preocupación de las autoridades sanitarias y especialistas médicos por el incremento de ocupación de camas en Unidad de Cuidado Intensivos está latente, no solo por el aumento de personas con covid que requieren estricto monitoreo en dicha unidad hospitalaria sino por la edad de muchos de los que están llegando en los últimos días.



De hecho, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, señaló que en una revisión “que se hizo en las unidades grandes de UCI de Cali el hallazgo importante fue que el 50 % eran menores de 50 años. Esa cifra cambia todos los días”, dijo la funcionaria, además de indicar que en “aproximadamente 10 días tendremos el número máximo de casos esperados, consecuencia de la Semana Santa”.



Las cifras reflejan que las personas que están ingresando a UCI menores de 60 años es mayor a lo que se registró en el primer y segundo pico de la pandemia. Incluso, en Cali de los 460 pacientes con covid o sospecha del virus que se encuentran en UCI, 11 tienen entre 40 y 44 años, 28 personas están entre los 55 y 59 años; no obstante, los adultos mayores siguen reportándose: entre 60 y 64 años, 19 permanecen en UCI, y 22 están en el rango entre 65 y 69 años - cifras hasta el 6 de abril-.



Hasta este miércoles, el 40,9 % de camas de UCI en el departamento están ocupadas por casos covid y a nivel general la ocupación está en el 84,7 %.

¿A qué se debe el incremento de casos jóvenes en UCI?



La disminución del ingreso de pacientes covid mayores de 60 y 70 años a UCI, dice la Secretaria de Salud del Valle, es “consecuencia de la vacunación, con la primera dosis la posibilidad de tener una enfermedad grave se baja al 50 % y con la segunda dosis al 95 % después de tres semanas. Como ha corrido el tiempo y ya tenemos personas vacunadas con dos dosis; se espera que la mortalidad baje en ese grupo de edad y empiece a hacerse más visible en los más jóvenes”.



Entre tanto, el médico Lauro Rivera afirma que la situación se puede atribuir “a que el virus por sus mutaciones y sus cambios tiende a ser más agresivo y eso puede poner en riesgo a más gente, otra razón puede ser que en las primeras olas se afectó la población mayor que de alguna forma quedó inmune; la otra explicación clara es que la población más expuesta es la joven porque por condiciones laborales y sociales, y a veces no asume los cuidados necesarios; la gente cree que esto terminó, que el covid no existe o que no le va afectar”, comenta el también docente de la Universidad Icesi.



Respecto a la posibilidad de circulación de nuevas cepas, los especialistas aclaran que aún no se tiene la certeza de que estén circulando linajes que tiene mayor capacidad de infectar y ser más agresiva, porque no se observa un cambio de comportamiento en la enfermedad.

Ante el actual panorama de la llegada de pacientes más jóvenes a UCI, el doctor Rivera sostiene que “ahora la situación es compleja porque la infección se está desarrollando en personas que uno esperaría que tuvieran la fase gripal del virus, pero es difícil saber cómo se va a comportar el virus en esta población, hay que esperar unas semanas para saber qué mortalidad tiene en las personas jóvenes, y cuáles son las secuelas que puede dejar. Sí preocupa porque antes uno decía si no tiene factores de riesgo le da una gripa y ya, el tema ahora es más complejo”.



En este sentido, el intensivista Germán León, de la Clínica Versalles, comenta: “El panorama que tenemos es desalentador; estamos viendo pacientes más jóvenes, estamos manejando alrededor de 20 pacientes covid y al menos un 60 % tienen menos de 60 años, y una razón es porque la vacunación en las adultos mayores está siendo efectiva”, menciona.



Por otro lado, la población joven, dice el internista Elías Vieda, representante en el Valle de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, Amci, descuidaron las medidas de prevención y lo que se está viendo en las UCI es el impacto de ello. Además, aclara: “Las personas menores de 50 años tienen el mismo riesgo que el resto de la población en el sentido que pueden llegar a requerir ventilación mecánica, tener impacto en la falla renal, entre otros”.



Y aunque son pacientes que pueden no requerir por mucho tiempo ventilador mecánico, “la mortalidad puede ser bastante significativa porque el compromiso pulmonar que hemos estado viendo en los pacientes jóvenes en estos días es mayor, esto contrarresta en los factores de riesgo que tenían los mayores de 70 años”.



Es por esto que la gran mayoría de UCI están nuevamente reactivando sus medidas de contingencia para la atención de pacientes, y es que como lo señala Bibiana Molina, directora Médica de Christus Sinergia Clínica Farallones, “ahora son pacientes covid que tienen estancias más prolongadas, eso habla que la severidad de la enfermedad es mayor a los que podíamos observar en periodos anteriores”.



De hecho dice que en promedio las personas tienen una estancia de 9 días en UCI, antes era de 7 u 8 días máximo, “un día aunque parezca poco es demasiado en un servicio hospitalario, estas estancias tan prolongadas no nos permiten girar camas y se acumulan los servicios, se presentan demoras que en días previos no se tenían pero es propio de la llegada del pico epidemiológico”.



Por ello, los especialistas piden no bajar la guardia con el autocuidado.

A la espera de incremento de casos

En las próximas semanas se espera se refleje en aumento de casos y ocupación de UCI los resultados de las actividades e indisciplina de las personas durante la Semana Santa.



De acuerdo con la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, “empezamos a observar un crecimiento lento pero paulatino que nos indica que estamos en un tercer pico (...) Empezamos ahora a surtir los efectos de la Semana Santa y eso lo veremos a finales de esta semana y la semana entrante”.



La Gobernación determinará si mantiene la alerta naranja o se eleva a roja. “Estamos esperando los efectos de la misma en estos dos o tres días para incrementar nuestra alerta. Ya tuvimos que limitar las cirugías de alta complejidad que requieran UCI”.

En el país

Hasta este miércoles, el 68,14 % de las UCI en el país están ocupadas, queda el 31,86 % de disponibilidad.



De las 12.230 camas de UCI que hay en el país, 4.390 son ocupadas por casos covid, según datos de Minisalud.



Varios departamentos están en alerta, como Magdalena - Santa Marta, que este jueves no tenía ni una cama UCI disponible. Antioquia tiene el 95 % de UCI copadas. Bogotá se acerca a una situación crítica.