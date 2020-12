Juan Felipe Delgado Rodriguez

Ospina reitera que no hay permisos para conciertos por Feria de Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le volvió a cerrar la puerta a la opción de los conciertos presenciales en la temporada de la Feria de Cali, esto tras responder a una publicación que compartió el cantante Jessi Uribe en Instagram.



El cantante de música popular reposteó una imagen promocional de un concierto presencial en el marco de la Feria de Cali. En la imagen también se promocionan conciertos de Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada, Tito Rojas y Tony Vega.



El mandatario de los caleños tomó dicha imagen y la publicó en su cuenta de Twitter, afirmando que no se van a permitir estos eventos de manera presencial.

"No tenemos condiciones de bioseguridad para realizar conciertos, debo señalar a la opinión que en este incendio no permitiremos eventos presenciales. No bote la plata", escribió.

Es preciso mencionar que los demás artistas mencionados en la publicación, Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada, Tito Rojas y Tony Vega, no hicieron referencia a este concierto en sus redes sociales.



Cabe recordar que desde este jueves está en vigencia el toque de queda y ley seca entre la 1:00 a.m. y 5:00 a.m. que va hasta el 16 de diciembre.



Esta medida fue implementada para intentar reducir la velocidad de contagios y bajar el nivel de ocupación de las camas UCI.



Además, la capital del Valle continúa en alerta naranja, declarada por la Alcaldía el pasado 27 de noviembre.



De acuerdo al más reciente informe de la Secretaría de Salud, en Cali se han registrado 83.103 casos de covid-19, de los cuales 2426 han fallecido.