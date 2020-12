Juan Felipe Delgado Rodriguez

El toque de queda y ley seca van desde este jueves 10 de diciembre y hasta el próximo miércoles 16 de diciembre, entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m.

Los bares y restaurantes de Cali que tiene permiso para operar deberán cerrar antes de la 1:00 a.m. desde este jueves, debido al toque de queda y ley seca anunciado por la Alcaldía, que rige por ahora del 10 al 16 de diciembre.



El toque de queda y la ley seca estarán vigentes entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. de cada día, dijo la Alcaldía. Esto implicará que los bares y restaurantes deberán cerrar por lo menos una hora antes del inicio de la medida.



Según Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico, los bares y restaurantes se verán impactados con esta medida, ya que ésta no contempla permisos especiales para los trabajadores de ese sector.

"Seguramente los bares tendrán que cerrar entre una y dos horas antes de la 1:00 a.m., esto los va a impactar con fuerza, pero es un sacrifico que hay que hacer para reducir el nivel de contagios del covid-19 en la ciudad", explicó.

El funcionario señaló que la idea de esta medida es hacerle una advertencia a la comunidad para que cumpla las normas de bioseguridad, pues de no reducir el nivel de ocupación de las camas UCI, el toque de queda podrá ampliarse.



"Lamento esta medida porque esto afecta mucho la economía de la ciudad, pero entendemos que primero está la salud y la vida de las personas", apuntó.

Además, Cortés comentó que estas medidas van a golpear la economía justo en el momento que más se necesitaba una recuperación, ya que diciembre representa el 35% de los ingresos comerciales del año.



Con respecto a las fiestas de fin año y eventos presenciales, el funcionario manifestó que aún hay esperanza para que puedan realizarse.



"Yo todavía no las descarto, hay que esperar esta semana como evoluciona el tema del covid. Espero que se puedan reactivar ciertas actividades comerciales y que el 15 de diciembre estemos dando buenas noticias", apuntó.

Y agregó que "sería terrible para la economía que a partir del 16 las medidas fueran más fuertes porque si en diciembre no hay recuperación en enero y febrero si que menos. Por ejemplo, una de las metas era recuperar 50.000 empleos en esta temporada, pero siendo optimistas con estas medidas apenas alcanzaríamos una cifra de 15.000".

"Esta medida nos puede llevar a la quiebra": Asobares

De acuerdo con Manuel Pineda, presidente de Asobares capítulo Valle, con esta medida los bares y restaurantes nocturnos tendría que cerrar, por lo menos, a las 11:00 de la noche.



"Estamos muy preocupados con esta medida porque ahora tendríamos que cerrar a las 11:00 p.m. por los procesos administrativos que hay que hacer, como el cuadre de caja y todo el aseo del establecimiento", apuntó.



Para Pineda, esta medida los puede llevar a la quiebra, ya que esta limitando a uno de los sectores más golpeados por la pandemia del covid-19.



"No es una exageración cuando digo que esta medida nos puede llevar a la quiebra, si antes estábamos trabajando a pérdidas o a punto de equilibrio, con el toque de queda a esa hora pueden empujar a muchos establecimientos a un cierre total", comentó.



El presidente de Asobares capítulo Valle también dijo estar sorprendido, ya que la Administración Municipal no se contactó con este gremio para avisarles sobre la medida, lo que hace que el impacto, en términos económicos, sea más fuerte.



"Estamos sorprendidos porque nunca hubo una mesa de concentración para avisarnos de la medida, muchos ya teníamos contratos y promociones listas y ahora tendremos que cancelar, lo que representa perder más dinero", señaló.



Por último, Manuel Pineda hizo un llamado a las autoridades para que los escuchen y se pueda llegar a un punto medio, ya que diciembre era la esperanza de recuperación de muchos.



"Le pedimos a la Alcaldía que aplique la excepción a los trabajadores y a los clientes, así como lo hicieron en el momento más duro de la pandemia, cuando las personas podían presentar la factura y los trabajadores la carta laboral para poder transitar después de la 1:00 a.m."

Cabe recordar que de acuerdo al más reciente informe de la Secretaría de Salud, en Cali se han registrado 81.918 casos de covid-19, pero solo 7.035, aproximadamente, se encuentran activos.



