Ospina pidió a Duque instalar mesas de diálogo en Cali para buscar soluciones

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El alcalde Jorge Iván Ospina le pidió personalmente al presidente Iván Duque instalar mesas de diálogo en Cali en aras de solucionar la dura situación de orden público y social que vive la capital del Valle.



"Le dije que nos encantaría que instalara mesas de conversación y diálogo nacional en nuestro espacio, que esas mesas pueden posibilitar un proceso para transformar esta crisis de forma efectiva en soluciones", puntualizó Ospina, luego de la visita de Duque a la ciudad para adelantar un consejo de seguridad.



El mandatario aseguró que le propuso al presidente instalar al menos dos mesas de diálogo.



"Una para la institucionalidad, la universidad, la investigación, el deporte, las gobernaciones y alcaldías, y todos los que tenemos que intervenir la problemática de los jóvenes; y otra mesa con los jóvenes para que podamos hablar, discutir y construir", explicó.



Ospina también dijo que le planteó Duque, quien llegó en la noche del domingo y regresó a Bogotá en la madrugada del lunes, que los bloqueos no deben ser levantados de forma violenta.



Pero "deben saber que formamos un estado unitario, donde el comandante en jefe de las fuerzas armadas es el Presidente y los alcaldes entendemos que esa es una decisión constitucional", apuntó Ospina.



Aunque aseguró que algunos de sus planteamientos son opuestos a los del Gobierno y reveló que no estuvo en el consejo de seguridad con el presidente, exaltó la visita y consideró que es un paso pequeño para "reconciliarnos y desescalar conflictos".



"No estuve en el consejo de seguridad, estuve en la reunión en el marco de lo que fueron estos diálogos, tal vez porque yo no llegué oportunamente o fue a puerta cerrada. Llegué posteriormente, por tanto no tengo ningún planteamiento qué hacer sobre una reunión en la que no estuve", mencionó.

"Tendremos desabastecimiento"

Ospina instó, además, a los ciudadanos a ser solidarios y darle un "uso apropiado" a los insumos y alimentos, pues "vamos a tener durante un tiempo un proceso de desabastecimiento grande, no porque estén cerrados nuestros espacios, sino que los alimentos a nosotros nos llegan de lejos. El abastecimiento va a ser muy difícil".



Con esto hizo referencia a que los alimentos e insumos que se producen en otras partes del país también están afectados por bloqueos viales.



En materia de seguridad, precisó que le solicitó a Duque ayudar a "consolidar la seguridad ciudadana, confrontando la criminalidad, adelantando mayor inteligencia y construyendo mejores mecanismos.



Ospina cerró diciendo que avanzan las labores para normalizar el servicio de recolección de basuras y de conectividad de Emcali en la ciudad, afectada por vandalismo contra la infraestructura.