Ospina pide al Gobierno analizar vacunación anticovid obligatoria en algunos grupos

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le pidió al Gobierno Nacional que estudie la posibilidad de implementar la obligatoriedad de la vacuna contra el covid-19 en algunos grupos poblacionales.



"Es una responsabilidad de todos que se asuman como seres de luz, seres de vida, y que asuman la tarea de vacunarse inmediatamente. Si esto no se hace, yo creo que el Gobierno Nacional sí debe abrir el debate: si en determinados grupos poblacionales debe ser obligatoria la vacuna", señaló el mandatario local.



El llamado de Ospina se da ante el alto número de casos graves de covid-19 en personas no vacunadas, registrados en medio del cuarto pico de contagios que atraviesa el país por cuenta de la variante ómicron.



"Da tristeza que después de un año que hemos colocado todas las capacidades de nuestro gobierno para vacunar a las personas, la gente siga adelantando la negación de la vacuna o, por negligencia, falta de tiempo, falta de responsabilidad, las personas no acudan a vacunarse", argumentó el alcalde de Cali.



Y añadió: "Lo que estamos viendo es que aquellas personas que no han tenido las dos vacunas, incluso el tercer refuerzo, se están agravando en los hospitales. Aquellos que tienen la vacunación se están infectando de covid y están logrando sobrellevar la enfermedad".

Comprendo la decisión tomada en algunos países de hacer obligatoria la vacunación anticovid, bajo el argumento del bienestar general

Es bueno que se adelante el debate en nuestro país, es inconcebible que algunos todavía no respondan a los llamados que hacemos — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 17, 2022

Colombia registró 32.317 casos nuevos de covid-19 en el informe publicado este domingo el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, con lo que el total de contagios en el país desde el inicio de la pandemia llegó a 5.543.796.



De ese número, han fallecido 130.996 personas y se han recuperado 5.220.543. Actualmente hay 173.106 casos activos.



Por otra parte, con corte a las 11:59 p.m. del 15 de enero, en el país han sido aplicadas 68.156.006 dosis de la vacuna contra el covid-19, de las cuales 33.738.268 corresponden a primeras dosis, 24.443.068 a segundas, 5.488.948 a monodosis de Janssen y 4.485.722 a dosis de refuerzo.



En total, en el país se han aplicado 29.932.016 esquemas completos (dos dosis en el caso de las vacunas de AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Sinovac; una en el caso de Janssen).