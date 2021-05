Ospina hace llamado a la Guardia Indígena: "Deben ser respetuosos de nuestras normas"

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El alcalde Jorge Iván Ospina se refirió este domingo a los miembros de las comunidades indígenas que llegaron a Cali provenientes del departamento del Cauca para apoyar las protestas.



En su declaración puso en tela de juicio de manera puntual el comportamiento de la Guardia Indígena.



"No me parece bien que la Guardia Indígena esté parando carros, adelantando pesquisas de los mismos, porque molesta a los ciudadanos, muchos de ellos se indignan ante esta situación", dijo el mandatario.



En ese sentido, Ospina instó a Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), a detener estos incidentes.



"Sus hombres no deben adelantar tareas de pesquisaje; no deben adelantar tareas casi policivas de seguridad en nuestra ciudad", precisó el mandatario.



Afirmó que "todos son bienvenidos y bienvenidas", pero "deben ser respetuosos de nuestras normas y parámetros para funcionar".



"No deben mandar quienes no forman parte de Cali; no deben haber pretextos para que personas ajenas cumplan la función que debe cumplir nuestra ciudad", añadió.



Entre las comunidades indígenas y los habitantes de Cali se han registrado situaciones como la de ayer en el oeste cuando impidieron el paso de una manifestación pacífica contra los bloqueos y la violencia en las protestas.

Hermes Pete le respondió a Ospina

El País se comunicó con Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), para conocer su posición sobre las declaraciones del alcalde de Cali.



El líder indígena denunció que han recibido atentados como el sufrido en el sector La Luna el pasado viernes y que por situaciones como esa revisan los a vehículos, para corroborar que "no tengan armas".



"La Guardia Indígena tiene que garantizar la seguridad", mencionó Pete.



Señaló además que han extremado sus medidas por la coyuntura que se vive en medio de las protestas que iniciaron el pasado 28 de abril.



Sin embargo, el consejero mayor prometió revisar con los miembros de la Guardia Indígena las situaciones expuestas por Ospina.