Ospina descarta, por ahora, que Cali entre en cuarentena estricta ante nuevo pico de covid

A pesar del reciente aumento de nuevos contagios de covid-19 que se está reportando en Cali y de que, posiblemente, en la ciudad ya esté circulando la cepa de Ómicron, el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que, por ahora, no ha planteado tener restricciones por la ola de casos.



De acuerdo con lo manifestado por Ospina, la solución para controlar un nuevo pico de contagios en la capital del Valle no es implementar una nueva cuarentena, sino por el contario, continuar fortaleciendo la inmunización para que los caleños completen los esquemas y reciban las dosis de refuerzo.



Lea además: ¿Cuándo hacerse una prueba covid-19 ante el aumento

de casos en Cali? explica la Sec. Salud



"La ruta es la vacunación, no puede ser ni la cuarentena estricta ni el cierre total. Tiene que ser que la comunidad se vacune, que los que han recibido la segunda dosis tengan su dosis de refuerzo y que los que han hecho negación, por favor se vacunen", manifestó el Alcalde.



Además, haciendo referencia a los gremios de salud que están pidiendo medidas restrictivas en la ciudad y también a la opinión de aquellos que han criticado la realización de eventos en el marco del aumento de contagios diarios, el Alcalde recalcó que la única ruta es vacunarse.



"No tenemos que escoger otras rutas si sabemos que la vacuna es altamente eficiente y reduce la enfermedad en su manifestación grave, no tenemos que optar por otras rutas que tienen un impacto severo sobre la cultura, la economía y la psicología colectiva", aseveró.



Lea también: Declaran alerta roja hospitalaria en el Valle por fiestas de fin de año



Finalmente, frente a la negativa a inmunizarse contra el covid-19 que muchas personas manifiestan en la ciudad, el Mandatario comentó que "la vacuna es esencial, el movimiento antivacuna está por fuera de ciencia, tecnología y sentido común. Si algo bueno ha tenido la pandemia del covid, en medio de la tragedia, es que se hayan desarrollado vacunas y es imposible que la gente niegue su importancia".