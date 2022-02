Ospina cuestionó las declaraciones de la Vicepresidenta sobre venezolanos en Colombia

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió este jueves a las declaraciones de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien aseguró que actualmente Colombia no tiene la capacidad social, ni económica, para asumir la llegada de nuevos migrantes venezolanos.



Ospina cuestionó lo manifestado por la también Canciller y aseguró que, teniendo en cuenta que el país ha acogido a un gran número de estos migrantes, es necesario que se considere restablecer de alguna forma las relaciones con el gobierno venezolano. ​



"¿No le parece a la señora vicepresidenta que hay que llegar a unos mínimos con el gobierno de Nicolás Maduro aduro al respecto?", mencionó el Alcalde.



Además, agregó que considera que "legó el momento de tener unas líneas de contacto para restablecer la atención consular y no seguir pensando que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela, cuando él no es presidente ni siquiera de la ciudad de Hierro".

¿Qué dijo la Vicepresidenta?

Durante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, la Vicepresidenta y Canciller se refirió a la presencia de los migrantes venezolanos en Colombia y manifestó que "es algo desproporcionado".



"Son casi el 30% del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy. ¿Sabemos si no van a salir más?, ¿sabemos si no están saliendo todos los días nuevos migrantes?, ¿cómo poder entonces asimilarlos?, ¿quién va a hacerlo? Colombia no tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos migrantes ni refugiados provenientes de Venezuela", dijo Ramírez.



De igual manera, sostuvo que al país le correspondió manejar la población migrante más grande y con menos ingresos, por lo que ha tenido que asumir gran parte de su sostenimiento. Incluso, comparó a los migrantes venezolanos que se han ido a otros países y dijo que son más calificados y cuentan con más recursos.



"Esa primera etapa de la migración venezolana está en Estados Unidos, Canadá, en España. A nosotros nos ha tocado los sectores menos pudientes, menos calificados ", añadió Ramírez.