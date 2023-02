Opinión: ¿Qué tan seguras son las construcciones en Cali?

"Los recientes desastres en Turquía y Siria, debidos a fuertes sismos, deberían servir de advertencia en Colombia, algunas de cuyas zonas son de alto riesgo sísmico, como Cali".



Por eso, en su columna de este jueves, Benjamín Barney habla a cerca de las normas de seguridad que deben cumplirse en las ciudades y viviendas, las cuales en muchos casos se incumplen siendo un riesgo para los pobladores.



Esto además porque "el control de las mismas es muy precario, corrupto o del todo inexistente; y los propietarios muy poco se preocupan del tema".



"El asunto es que aún no existen normas arquitectónicas para que los proyectos ayuden en tanto tales a la sismorresistencia de los edificios, considerando que hay formas y espacios ‘sismorresistentes’ y por supuesto materiales, componentes y partes, y no apenas los sistemas constructivos".



Por eso, es recomendable que además de cumplir con estas, "en los edificios públicos de uso masivo y en los privados de apartamentos u oficinas, además hay que hacer simulacros periódicos de evacuación e identificación de los ‘triángulos de vida’ en sus espacios comunes".



