Nueve preguntas sobre el pasaporte sanitario digital para hacer deporte

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El Pasaporte Sanitario del Deporte es la nueva estrategia de protección para hacerle cerco al coronavirus en Cali. Se trata de un documento que se debe diligenciar y portar para poder realizar actividades deportivas en Cali, ya sean de alto rendimiento o de tipo recreativo. Aquí la guía que despejará sus dudas.

¿Si salgo a caminar o trotar al parque cerca de mi casa debo tener el pasaporte?



Sí. Es para todos los deportistas tanto de alto rendimiento como recreativos y lo que busca es proteger a las personas que hacen actividad física. Se le aprueba a quienes no tengan Covid - 19 o que no tengan contacto cercano con un paciente positivo al virus.

¿Qué sanciones pueden afrontar quienes no porte este documento?

Según el secretario de Deporte de Cali, Carlos Diago, el propósito de este pasaporte más que restrictivo es proteger a la comunidad deportiva. No obstante, sino lo porta las autoridades pueden aplicarle un sanción por infringir el Código de Policía por el orden de $900.000.

¿Dónde tramito este documento?

Los usuarios deberán ingresar al sitio web de la Alcaldía de Cali: www.cali.gov.co hacer click en pasaporte para deporte recreativo, para luego digitar algunos datos personales y responder ocho preguntas que permitirán conocer el riesgo epidemiológico. Una vez el deportista tenga el PDF deberá portarlo físico o digital, pues luego de la socialización y pedagogía pertinente en la primera semana, las autoridades competentes lo podrán exigir en los puestos de control.

¿Cuáles son los horarios en que puedo hacer ejercicio en Cali?

Se puedan ejercitar de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., sábados, domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

¿Con este pasaporte se puede hacer deporte en sectores de Cali lejanos a mi hogar?

Se elimina la restricción de un kilómetro alrededor de la residencia del deportista, pero para cualquier actividad física se debe usar permanente el tapabocas, portar kit de bioseguridad, distancia mínima de 5 metros entre personas, evitar realizar actividad en grupos, contar con hidratación individual y no compartir termos e implementación deportiva.

El pasaporte para deportistas tiene una vigencia de 15 días, después de ese tiempo debe generarse de nuevo otro documento, a través del mismo procedimiento.

¿Con este pasaporte puedo ir a los cerros de la ciudad o a la zona rural?

“Claro que sí, esto está alineado con el programa ‘Rutas de vida’, donde estamos haciendo controles en las subidas a los cerros para evitar aglomeraciones que pueden ser peligrosas para la propagación del virus”, dijo Carlos Diago, secretario de Deporte de Cali.

¿Tanto adultos mayores como niños deben portar también el documento si hacen deporte?

Sí. Para que las personas que estén en el rango de edad entre 18 y 69 años (antes 18 a 60 años).

¿Y los mayores de 70 años?

Los mayores de 70 años podrán realizar sus actividades físicas y de ejercicio al aire tres veces a la semana durante media hora al día en el marco del horario oficial.

¿Los niños deben gestionar el pasaporte?

En los menores de seis años con que lo porte los padres no hay problema. Recuerde que en el caso de los menores de edad, podrán llevar a cabo actividad física los niños mayores de 6 años tres veces a la semana una hora al día entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. acompañados de un cuidador no mayor de 60 años. En el mismo horario podrán disfrutar de la actividad física los niños ente 2 y 5 años, tres veces a la semana, durante media hora.