Alcaldía solicitará pasaporte sanitario para realizar actividades deportivas en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Alcaldía de Cali anunció nuevas medidas para la práctica deportiva al aire libre, entre las que están el 'Pasaporte Sanitario del Deporte', la ampliación en el rango de edad y la extensión de la distancia.



Por medio del Decreto 1290, que modifica el 1284 del pasado 30 de junio, la Secretaría del Deporte y la Recreación autoriza para que las personas que estén en el rango de edad entre 18 y 69 años (antes 18 a 60 años), se puedan ejercitar de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., sábados, domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.



Para poder ejercer este derecho, las personas tendrán que tramitar el Pasaporte Sanitario del Deporte la Recreación y la Actividad Física, el cual deberán portar todas las personas que desarrollen este tipo de acciones en la ciudad.

Puede leer: La pandemia golpea al 'diablo': América de Cali confirmó cinco casos de covid-19

Los usuarios deberán ingresar al sitio web de la Alcaldía de Cali hacer click en pasaporte para deporte recreativo, para luego digitar algunos datos personales y responder ocho preguntas que permitirán conocer el riesgo epidemiológico.



Una vez el deportista tenga el PDF deberá portarlo físico o digital, pues luego de la socialización y pedagogía pertinente en la primera semana, las autoridades competentes lo podrán exigir en los puestos de control.

Cabe recordar que se podrá caminar, trotar, montar bicicleta y hacer trabajo funcional individual con el protocolo de bioseguridad indicado: uso permanente del tapabocas, portar kit de bioseguridad, distancia mínima de 5 metros entre personas, evitar realizar actividad en grupos, contar con hidratación individual y no compartir termos e implementación deportiva. Se elimina la restricción de un kilómetro alrededor de la residencia del deportista.

Una herramienta

Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación de Cali, manifestó que este pasaporte es una herramienta muy importante que le permitirá a la Administración Municipal controlar la propagación del covid-19.



“El Pasaporte Sanitario es una herramienta importante que se enlazará con la Secretaria de Salud, para controlar la propagación del Covid-19 entre los practicantes de actividades deportivas al aire libre”, afirmó.



El titular de la cartera de Deporte agregó que lo más importante es que todos trabajen de la mano por un deporte seguro, que los caleños cumplan los protocolos de bioseguridad y que se cuiden con distanciamiento social, para evitar los contagios.



Los mayores de 70 años podrán realizar sus actividades físicas y de ejercicio al aire tres veces a la semana durante media hora al día en el marco del horario oficial.

En el caso de los menores de edad, podrán llevar a cabo actividad física los niños mayores de 6 años (3) tres veces a la semana una (1) hora al día entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. acompañados de un cuidador no mayor de 60 años. En el mismo horario podrán disfrutar de la actividad física los niños ente 2 y 5 años, tres veces a la semana, pero solamente durante media.



Desde la llegada del covid-19 al país, Cali registra 11.000 casos positivos, de los cuales 385 han fallecido, según el más reciente boletín de la Secretaría de Salud del Valle.